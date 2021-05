Bild: imago images/Ralf Mueller

Pilotprojekt - Sommer-Berlinale soll Open-Air-Event mit Testpflicht werden

10.05.21 | 13:24 Uhr

Den vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen sei Dank: Das Sommer-Event der Berlinale soll tatsächlich stattfinden. Das Festival setzt dabei auf ein Pilotprojekt mit Corona-Testpflicht - und auf eine günstige Entwicklung der Infektionslage.

Das für den Juni geplante Sommer-Event der Berlinale soll stattfinden. Das gaben die Leiter des Film-Festivals am Montag bekannt. Geplant sind demnach Open-Air-Vorstellungen im Rahmen eines Pilotprojekts mit Corona-Testpflicht. "Die sinkenden Corona-Inzidenzen in Berlin und das Signal der Berliner Senatskanzlei, den Antrag auf ein Pilotprojekt mit Testpflicht positiv zu begleiten", hätten die Festival-Leitung in ihrer Entscheidung für eine reine Open-Air-Veranstaltung bestärkt, hieß es in der Mitteilung. Hygiene- und Sicherheitskonzepte würden nun entwickelt und "in engem Austausch mit den Spielstätten abgestimmt". Die Festival-Leitung hatte wegen der Infektionslage zuletzt offengelassen, ob die Berlinale tatsächlich stattfinden kann. Eine Verschiebung oder ein Online-Festival für das Publikum hatte sie dagegen ausgeschlossen.

Museumsinsel wird zentraler Spielort

Die Filme der Berlinale sollen nun an 16 Freiluft-Spielstätten gezeigt werden - darunter das Haus der Kulturen der Welt, das Kulturforum, der Volkspark Friedrichshain und das Schloss Charlottenburg. Eine zentrale Spielstätte soll die Museumsinsel sein, dort sind auch die Eröffnung am 9. Juni und die Preisverleiihung am 13. Juni geplant. Das Konzept von "Berlinale Goes Kiez" soll ebenfalls auf das Open-Air-Event übertragen werden. Geplant sind etwa Vorstellungen in Biesdorf, Weißensee und Friedrichshagen. Zu den Premieren der Filme werden dem Festival zufolge auch Filmschaffende erwartet. Die Jury, die im März beim digitalen Branchen-Event der Berlinale die Bären verliehen hatte, soll ebenfalls wieder nach Berlin kommen.

Notbremse bei Inzidenz über 100

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte sich am Morgen noch zögerlich zur Sommer-Berlinale geäußert. Der Senat wolle in den kommenden Tagen entscheiden, ob das Festival stattfinden kann, sagte er im rbb-Inforadio. Berlin müsse sich dabei auch an das Bundesgesetz und die Notbremse halten. Die frühere Freiheit der Bundesländer sei jetzt deutlich eingeschränkt. Die bundesweite Notbremse greift bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100. Erst wenn sie an fünf aufeinanderfolgenden Tagen diese Schwelle unterschreitet, sind Lockerungen möglich. In Berlin lag sie am Montag nach ein paar Tagen unter 100 mit 100,8 wieder über dem Grenzwert. Lockerungen noch in dieser Woche sind damit ausgeschlossen. Ganz sicher ist somit noch nicht, ob das Sommer-Event der Berlinale tatsächlich stattfinden kann. Greift nämlich im geplanten Zeitraum die Bunde-Notbremse, sind Kulturveranstaltungen nicht erlaubt - weder in Innenräumen noch im Freien. Zudem gilt dann zwischen 22 Uhr und 5 Uhr eine Ausgangssperre.

Goldener Bär an Radu Jude

Der erste Teil der diesjährigen Berlinale hatte aufgrund der Pandemie-Lage nur als digitales Event stattgefunden. Nur Branchen- und Medienvertreter konnten vom 1. bis 5. März das Programm sichten. Die in diesem Jahr aus sechs ehemaligen Bären-Gewinnern bestehende Jury hatte dabei auch über die Preisvergabe entschieden. Der Goldene Bär ging an die rumänische Satire "Bad Luck Banging or Loony Porn" von Radu Jude. Die Berlinale kehrt mit dem Sommer-Event zu ihren Wurzeln zurück: Sie war ursprünglich ein Sommer-Festival, von der ersten Ausgabe 1951 bis einschließlich 1977. Erst seit 1978 findet sie traditionell im Februar statt, um einen zeitlichen Abstand zu den beiden anderen A-Festivals in Cannes und Venedig herzustellen.

And the Winner Is: Die Bären-Preisträger der 71. Berlinale

Die geplanten 16 Spielorte der Sommer-Berlinale

Freiluftkino Museumsinsel

Bodestraße 1-3, 10178 Berlin



Freiluftkino Friedrichshain

Volkspark Friedrichshain, 10249 Berlin



Freiluftkino Rehberge

Volkspark Rehberge, 13351 Berlin



Freiluftkino Kreuzberg

Hof des Kunstquartier Bethanien am Mariannenplatz, Zugang über Adalbertstraße, 10997 Berlin



Freiluftkino Hasenheide

Volkspark Hasenheide, 10967 Berlin



ARTE Sommerkino Kulturforum

Matthäikirchplatz 4/6, 10785 Berlin



ARTE Sommerkino Schloss Charlottenburg

Spandauer Damm 10-22, 14059 Berlin



Open Air Kino HKW

John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin



silent green

Gerichtstraße 35, 13347 Berlin



Die Open Air-Vorführungen finden auch in folgenden Kiez-Kinos statt:



Atelier Gardens Freiluftkino @ BUFA

Oberlandstraße 26-35, 12099 Berlin



Freilichtbühne Weißensee

Große Seestraße 10, 13086 Berlin



Freiluftkino Biesdorfer Parkbühne

Schlosspark Biesdorf, Nordpromenade 5, 12683 Berlin



Freiluftkino Friedrichshagen

Hinter dem Kurpark 13, 12587 Berlin



Freiluftkino Pompeji

Laskerstraße 5, 10245 Berlin



Freiluftkino vom Filmrauschpalast

Lehrter Str. 35, 10557 Berlin



Frischluftkino@Studentendorf

Wasgenstraße 75, 14129 Berlin

Sendung: Abendschau, 10.05.2021, 19:30 Uhr