Goldener und Silberne Berlinale-Bären - Bärenverleihung an einem ganz gewöhnlichen Mittwoch

Mi 16.02.22 | 10:26 Uhr

dpa/Jörg Carstensen Audio: Inforadio | 16.02.2022 | Frauke Gust | Bild: dpa/Jörg Carstensen

16.02.22 | 10:26 Uhr

Spektakulär klingt das nicht, wenn eine wichtige Preisverleihung an einem Mittwochabend stattfindet. Doch die Pandemie hat wirklich alles durcheinander gebracht. Deshalb werden die Auszeichnungen der Berlinale in diesem Jahr mitten in der Woche verliehen.

Die Bärenverleihung der Berlinale, unter normalen Umständen ein Samstagsabendklassiker, findet in diesem Jahr pandemiebedingt an einem ganz gewöhnlichen Mittwoch statt. Am 16. Februar, mitten in der Woche, werden dann also die Silbernen und Goldenen Bären verliehen. Doch für das Publikum geht das Festival noch bis Sonntag weiter. Mehr als 200 Filme sind dann für jedermann der an Karten kommt, in mehrfachen Wiederholungen zu sehen. Auch die Bärengewinner werden darunter sein.

Auch der Dokumentarfilmpreis wird verliehen

Vergeben werden bei der Preisverleihung am Mittwochabend im Berlinale-Palast aber nicht nur die Bären in Gold und Silber von der Internationalen Jury. Auch der Dokumentarfilmpreis – vom rbb ausgerichtet – wird verliehen. Hier gehen 18 aktuelle Beiträge aus den Sektionen Berlinale Special, Encounters, Panorama, Forum und Generation ins Rennen. Beim diesjährigen Wettbewerb der Berlinale werden insgesamt 18 Filme aus 17 Produktionsländern um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren, darunter mit Andreas Dresens "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" und Nicolette Krebitz' "AEIOU – das schnelle Alphabet der Liebe" auch zwei deutsche Beiträge. Vergeben werden ab 19 Uhr ein Goldener und sieben Silberne Bären. Den Goldenen Bären gibt es, wie immer, für den Besten Film. Die Silbernen Bären sind jeweils Preise für den Großen Preis der Jury, den Preis der Jury, die Beste Regie, die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle, die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle, das Beste Drehbuch und für eine herausragende Künstlerische Leistung.

Auch Preise für Sektion Generation werden verteilt

Über die Vergabe der Goldenen und Silbernen Bären entscheidet eine internationale Jury, der in diesem Jahr der Drehbuchautor, Regisseur und Produzent M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense") als Präsident vorsitzt. Zuvor jedoch findet bereits am Mittwochnachmittag um 15 Uhr im Haus der Kulturen der Welt die Preisverleihung der Sektion Generation statt. Die Berlinale gehört neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten internationalen Filmfestivals. Damit sie in Präsenz in den Kinos stattfinden kann, sind die Hygieneregeln verschärft worden. Unter anderem ist in den Kinos das Tragen einer Maske Pflicht, die Platzkapazitäten sind wegen der Pandemie auf 50 Prozent reduziert. Partys und Empfänge fallen in diesem Jahr aus, Auftritte auf dem Roten Teppich in reduzierter Form finden statt.

Sendung: Radioeins, 16.02.2022, 15:50 Uhr