Zutritt sollen demnach nur Menschen haben, die bereits gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Außerdem brauchen zweifach Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen Corona-Test (2G plus) und einen Mund-Nase-Schutz. Ob auch Geboosterte einen Test vorlegen müssen, werde noch geprüft, sagte Berlinale-Pressesprecherin Frauke Greiner auf Nachfrage von rbb|24. Das Konzept sehe auch eine grundsätzliche Reduktion der Platzkapazitäten in den Berlinale-Kinos auf 50 Prozent vor, hieß es. Um Besucherströme zu entzerren, soll der "Publikumstag" auf vier Tage erweitert werden und vom 17. bis 20. Februar Wiederholungsvorführungen in allen Berlinale-Kinos bieten, Tickets kosten 10 Euro. Auf Partys und Empfänge wird bei der Berlinale 2022 verzichtet. Teile des Festivals - etwa die Messe European Film Market - werden ins Internet verlegt.

Die Berlinale 2022 soll trotz gestiegener Infektionszahlen in Präsenz stattfinden - allerdings mit verschärften Regeln. Das teilte das Festival am Mittwoch mit.

Wie am Mittwochabend bekannt wurde, wird die Berlinale den Bund mehr als zehn Millionen Euro zusätzlich kosten. "Wir haben noch keine genauen Zahlen für die zusätzlichen Kosten, weil wir die Einnahmeausfälle durch weniger Tickets, Sponsoren oder Filmmarkt noch nicht komplett übersehen können", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Mittwoch."Wir gehen von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag aus. Wenn wir damit eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt absichern und ein Zeichen für die Kultur setzen können, dann sind diese Mittel gut angelegt." Das rund 30 Millionen Euro teure Filmfestival finanziert sich sonst zu einem Drittel aus Zuschüssen und zwei Dritteln aus Einnahmen.

Auf den roten Teppich wird derweil nicht verzichtet, allerdings "in einem reduzierten Format", heißt es in der Mitteilung weiter. Auftritte der Filmteams auf dem Roten Teppich wird es demnach am Berlinale Palast in Anwesenheit der Presse oder in weiteren Premierenkinos geben.



Das Festival startet am 10. Februar im Berlinale-Palast mit der Weltpremiere des Films "Peter von Kant" von Drehbuchautor und Regisseur François Ozon. Der Film mit Denis Menochet, Isabelle Adjani und Hanna Schygulla nimmt am internationalen Wettbewerb teil.

Auch die Preisverleihung des Goldenen Ehrenbären an Isabelle Huppert (15. Februar) und die Vorstellung der European Shooting Stars (14. Februar) sollen in Präsenz stattfinden, ebenso die Preisverleihung mit den Goldenen und Silbernen Bären am Abend des 16. Februar.