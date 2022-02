72. Internationales Filmfestspiel Berlin eröffnet - Die Berlinale rollt wieder den roten Teppich aus

Do 10.02.22 | 06:10 Uhr

dpa/J. Kalaene Audio: RadioEins | 10.02.2022 | Julia Vismann | Bild: dpa/J. Kalaene

10.02.22 | 06:10 Uhr

Flankiert von zahlreichen Hygienemaßnahmen, kehrt die diesjährige Berlinale in die Kinosäle zurück. Eröffnet wird das Festival am Potsdamer Platz mit dem Drama "Peter von Kant". Die Entscheidung für ein Präsenzfestival ist nicht ganz unumstritten.



Es kehrt wieder Glanz ein am Potsdamer Platz: Mit einer festlichen Gala eröffnen am Donnerstagabend die 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Rund 800 Gäste aus aller Welt werden die Berlinale-Chefs Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian begrüßen - etwa halb so viele wie in den Vor-Pandemie-Jahren.



Den Auftakt zum Festival gibt das neue Werk des französischen Regisseurs François Ozon "Peter von Kant", nach Rainer Werner Fassbinders "Die bitteren Tränen der Petra von Kant". Die satirische Innenansicht destruktiver Beziehungen mit Stars wie Isabelle Adjani, Denis Ménochet und Hanna Schygulla ist im Künstlermilieu angesiedelt.

Keine Parties, aber ein roter Teppich

Partys und Empfänge werden in diesem Jahr ausfallen - auch nach der Gala am Donnerstagabend. Geplant sei ein "gesetztes Dinner" mit Jurys, Eröffnungsfilmteam, Politik und Festivalleitung, hieß es seitens des Festivals.

Doch der rote Teppich wird wieder ausgerollt, und zahlreiche Filmteams und Stars weltweit haben bereits ihre Zusagen erteilt: Emma Thompson, Juliette Binoche, Charlotte Gainsburg und natürlich Isabelle Huppert, die in diesem Jahr den Goldenen Ehrenbär des Festivals für ihr Lebenswerk erhält. Dennoch: Das Promi-Angebot wird wohl deutlich geringer ausfallen als in früheren Jahren. Sigourney Weaver und Elizabeth Banks, die Stars aus Phyllis Nagys Abtreibungsdrama "Call Jane", dem einzigen US-amerikanischen Wettbewerbsbeitrag, werden nicht nach Berlin reisen. Nick Cave wird ebenfalls nicht da sein. "Das ist traurig - er mag die Stadt und das Festival, aber er muss arbeiten", erklärte Carlo Chatrian im Vorfeld. Auf der Berlinale feiert Andrew Dominiks Dokumentarfilm "This Much I Know To Be True“ über den Musiker Premiere.

Präsenzfestival trotz hoher Inzidenzen

Im vergangenen Jahr fand das Festival wegen der Pandemie in zwei Teilen statt, einem für Fachbesucher und einem späteren Publikumsteil. Das zweistufige Verfahren von 2021 war für das Leitungsduo bei der 72. Berlinale keine Option. Nur ein Präsenzfestival könne, so Rissenbeek, den "Kern der Berlinale" bewahren - eine Entscheidung, die angesichts der Pandemielage im Vorfeld auch auf Kritik stieß. Mit strengen Hygieneregeln will das Festival nun die Durchseuchung des Publikums verhindern: Die Kapazitäten in den Kinos werden begrenzt, es herrscht Maskenpflicht bei den Vorstellungen, außerdem soll die 2G plus-Regel gelten. Tickets gibt es nur online, um das Schlangestehen an den Ticketcountern zu vermeiden.

Zwei deutsche Filme im Wettbewerb

Zudem ist das Programm deutlich reduziert: Insgesamt werden vom 10. bis 20. Februar 256 Filme aus 69 Ländern zu sehen sein, fast 25 Prozent weniger als 2020. Beim diesjährigen Wettbewerb der Berlinale werden insgesamt 18 Filme aus 17 Produktionsländern um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren. Es dominieren Produktionen aus Asien und Europa, auch zwei deutsche Beiträge sind dabei. "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Berlinale-Dauergast Andreas Dresen ist eine von insgesamt acht rbb-Koproduktionen auf dem Festival. In dem Drama kämpft die türkische Hausfrau Rabiye Kurnaz, gespielt von der deutsch-türkischen Komödiantin Meltem Kaptan, um die Freilassung ihres Sohnes Murat (Alexander Scheer) aus dem Gefangenenlager Guantanamo. Einer ungewöhnlichen Beziehung widmet sich Nicolette Krebitz im zweiten deutschen Beitrag "AEIOU – das schnelle Alphabet der Liebe" mit Sophie Rois in der Hauptrolle. Die Schauspielerin, Regisseurin und Musikerin Krebitz wurde zuletzt vielfach ausgezeichnet für "Wild", eine verstörend schöne Liebesgeschichte zwischen einer jungen Frau und einem Wolf.

In der zweiten Wettbewerbssektion "Encounters" laufen 15 Filme, die allesamt Weltpremieren sind, darunter ein Debütfilm. Viele Filmschaffende hätten hier den Dialog als die geeignetste Form gewählt, um Grenzen, Entfernungen und Einschränkungen zu überwinden, erklärte Chatrian. Ein besonderes Highlight ist die Verleihung des Goldenen Ehrenbären für das Lebenswerk an Isabelle Huppert, der "Grande Dame" des französischen und internationalen Kinos. Im Rahmen der Preisverleihung zeigt die Berlinale am 15. Februar ihren neuen Film "À propos de Joan (About Joan)" von Laurent Larivière.

Die Berlinale gehört neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten internationalen Filmfestivals. Der beste Wettbewerbsbeitrag wird mit dem Goldenen Bären geehrt. Silberne Bären gibt es unter anderem für die beste Regie und das beste Drehbuch. Auch die besten schauspielerischen Leistungen werden ausgezeichnet. Über die Vergabe der Preise entscheidet eine internationale Jury, der in diesem Jahr der Drehbuchautor, Horrofilm-Regisseur und Produzent M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense") als Präsident vorsitzt. Um die Besucherströme zu entzerren, findet die Bären-Preisverleihung bereits am Mittwoch, dem 16. Februar statt, danach werden die Filme an vier weiteren Tagen dem Publikum präsentiert.

Sendung: Inforadio, 10.02.2022, 08:55 Uhr