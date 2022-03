Eine Entscheidung, die die Gemüter erhitzen wird, dürfte die Vergabe des Goldenen Bären aber nicht sein. "Alcarràs" ist lebenssattes und gekonnt eingefangenes Sommerkino. Der Film erzählt von einer Familie, die Pfirsiche anbaut - ihr Land wegen nie offiziell geklärter Besitzverhältnisse verlieren soll. Die formalen Eigentümer:innen wollen dort Solaranlagen bauen und bieten der Familie an, für sie gegen gute Bezahlung zu arbeiten. Doch vor allem das Familienoberhaupt ist strikt dagegen. So bleibt ihnen nur ein letzter Sommer mit der Pfirsichernte.

Damit war eher nicht zu rechnen: Der Goldene Bär geht an "Alcarràs" von der katalanischen Regisseurin Carla Simón. Ein Film, den die wenigsten als Favoriten auf dem Zettel hatten, und der auch in der Gunst der rbb-Kritiker:innen nur im oberen Mittelfeld landete.

Der Film lief 2017 in der Berlinale-Sektion Generation, gewann dort den Preis für das beste Debüt und ging anschließend um die Welt. Mit der Einladung ihres zweiten Films in den Wettbewerbs klopft sich die Berlinale also auch ein bisschen selbst auf die Schulter - und mit dem Goldenen Bären gehört Carla Simón nun endgültig zur Berlinale-Familie. "Vielleicht sollte ich hierher ziehen", sagte sie bei der Preisverleihung.

Der politisch-gesellschaftliche Hintergrund, der für Berlinale-Jurys so oft ein besonders wichtiges Kriterium ist, bleibt in "Alcarràs" diffus. Eigentlich geht es um etwas anderes: Cala Simón fängt einfach Miniaturen eines Sommers ein: Alltag im Paradies in der Gewissheit, dass das Ende naht. Sie schaut dabei gleichberechtigt den Erwachsenen und den Kindern zu - eine Stärke, die sie schon in ihrem Debütfilm gezeigt hat: "Summer 1993" erzählt aus der Perspektive eines Mädchens, das seine Eltern verliert und nun bei Tante und Onkel lebt.

Bereits am Tag zuvor wird Isabelle Huppert mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk geehrt . Da die französische Schauspielerin wegen einer Corona-Infektion ihren Berlinale-Besuch kurzfristig absagen musste, wird sie per Video zugeschaltet. Der Regisseur Laurent Larivière nimmt die Auszeichnung stellvertretend entgegen.

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung: " Everything will be ok" von Rithy Panh . Der Kambodschaner Rithy Panh schickte einen dystopischen Essay-Film in den Wettbewerb. Tiere übernehmen darin die Weltherrschaft - und sind auch nicht besser als die Menschen.

Schauspielerin Laura Basuki bei der Premiere des Wettbewerbsfilm "Nana" (Before, Now & Then) auf dem roten Teppich.

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Laura Basuki in "Nana" (Before, Now & Then) von der Indonesierin Kamila Andini . Der Film erzählt von einer Frau, die Jahre nach einer Flucht im Krieg nicht in der Gegenwart ankommt. Die Indonesierin Kamila Andini hat ein dezent inszeniertes Historiendrama über Traumata und weibliche Selbstbestimmung gedreht.

Die große Claire Denis arbeitete in "Both Sides of the Blade" wieder mit Juliette Binoche in der weiblichen Hauptrolle.

Der silberne Bär für die Beste Regie geht dieses Jahr an Claire Denis für ihre Arbeit an dem Beziehungsdrama "Both Sides of the Blades" .

Der Silberner Bär - Preis der Jury ging an "Robe of Gems" von Natalia López Gallardo . Der Regisseurin ist ein starker Film über die Drogenkriminalität in Mexiko und ihre direkten und indirekten Opfer gelungen.

Hong Sangsoo ist zum dritten Mal in Folge im Wettbewerb der Berlinale . "The Novelist's Film" ist eine meisterliche Feier der Selbstreferenz - und dennoch eine leichte Komödie von universeller Zugänglichkeit mit einem großartigen Ensemble.

Regisseurin Kurdwin Ayub (r) gewinnt den GWFF Best First Feature Award für den Film "Sonne" bei der Preisverleihung der Berlinale 2022 im Berlinale-Palast.

Filmemacherin Mitra Farahani gewinnt den Spezialpreis der Jury in der Kategorie Encounters für den Film "A vendredi, Robinson (See You Friday, Robinson)" bei der Preisverleihung der Berlinale 2022 im Berlinale-Palast.

18 aktuelle Dokumentarbeiträge waren für den Dokumentarfilmpreis nominiert. Die Jury hat sich für den Dokumentarfilm "Myanmar Diaries" von The Myanmar Film Collective entschieden, der vom den Alltag der Menschen in der Miilitärdiktatur erzählt.

"Myanmar Diaries" von The Myanmar Film Collective | Bild: The Myanmar Film Collective

Regisseurin und Drehbuchautorin Carla Simón mit ihrem Goldenen Bären. In "Alcarràs" beweist sie ein gutes Gespür für die Menschen und die Stimmung in ihrer katalanischen Heimat.

Zum Stammpersonal der Berlinale gehört erst recht Hong Sangsoo. Der koreanische Regisseur war in diesem Jahr zum sechsten Mal im Wettbewerb - und hat nun in drei aufeinander folgenden Jahren einen Silbernen Bären gewonnen - das dürfte vor ihm noch niemanden geglückt sein. Nach den Preisen für die beste Regie ("The Woman Who Ran", 2020) und das beste Drehbuch ("Introduction", 2021) gab es nun den Großen Preis der Jury für seinen meisterlich selbstreflexiven "The Novelist's Film" . Im nächsten Jahr dann aber bitte endlich den Goldenen Bären!

Gemessen daran ist die Ausbeute für das französische Kino gering: Nur Claire Denis wurde ausgezeichnet, als beste Regisseurin für den bei der rbb-Kritiker:innenschaft klar durchgefallenen Liebesfilm "Both Sides of the Blade". Schade, dass nicht stattdessen Mikhaël Hers für seinen zarten Nachtschwärmerfilm "The Passengers of the Night" geehrt wurde.

Mit "Everything Will Be Ok" wurde aber immerhin noch eine französische Koproduktion ausgezeichnet. Der kambodschanische Regisseur Rithy Panh bekam den Silbernen Bären für die beste künstlerische Leistung - zusammen mit seinem Szenenbildner Sarit Mang. Das ist entscheidend, denn das spektakuläre Set-Design aus handgemachten Figuren ist das mit Abstand beste an dem viel zu vollgepackten Dokumentarfilm.

Erfreulich ist aber: In den Filmen im Wettbewerb dominierten in diesem Jahr besonders starke Frauenfiguren - und Frauen dominieren nun auch die Preisverleihung. Goldener Bär, Regie, Drehbuch, Preis der Jury und beide Schauspielpreise gingen an Frauen. Das sind sechs von acht Bären. Ein starkes Signal.