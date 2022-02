Meinung | Berlinale 2022 - Sagt die Berlinale ab!

Bild: dpa/Jens Kalaene

01.02.22 | 12:00 Uhr

Die diesjährige Berlinale findet nun wieder als Präsenz-Filmfestival statt. Ein paralleles Onlineangebot wird es nicht geben, die Macher:innen verweisen auf das Hygienekonzept. Das ist Realitätsverweigerung, findet Anna Wollner.

Die Berlinale ist mit einem blauen Auge davongekommen. 2020 im ersten Jahr der Pandemie. Der erste bestätigte Corona-Fall in der Stadt fiel mit dem Publikumstag zusammen. Das Pandemie-Gefühl war damals noch weit weg. Im vergangenen Jahr hat die Leitung um Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek rechtzeitig für die Branche im Frühjahr auf Online umgestellt und dem Berliner Publikum ein cineastisches Sommermärchen beschert. Im Freiluftkino.

Ein Präsenzfilmfestival ist grob fahrlässig

Aber das besagte blaue Auge – die Berlinale will in diesen Tagen nicht mit einem davonkommen. Das Beharren auf einer Präsenzveranstaltung auf dem Höhepunkt der Welle - mit einer hochansteckenden Variante, auch in Zeiten von Impfungen, Boostern, Abstandhalten und Masketragen - ist ein Schlag ins Gesicht derer, die sich die letzten zwei Jahre in Solidarität geübt und an die Regeln gehalten haben.

Ein Präsenz-Flmfestival in einer Stadt stattfinden zu lassen, die nicht nur deutschlandweit die höchsten Inzidenzen hat, sondern die sich auch darauf vorbereitet, dass in den nächsten Wochen die kritische Infrastruktur zusammenbricht, die eine Regierende Bürgermeisterin hat, die verlangt, dass auch asymptomatisch Infizierte in eben diesem Bereich weiter zur Arbeit gehen, um die Stadt am Laufen zu halten, ist grob fahrlässig. Kitas, die geschlossen sind – weil entweder alle in Quarantäne oder Isolation sind oder schlicht gesundes Personal fehlt, um die Kinder zu betreuen, Schulen ohne Präsenzpflicht, Eltern zwischen Care-Arbeit, Home-Schooling und Home-Office. Hauptsache der rote Teppich liegt.

Hollywoodstars reisen gar nicht erst an

Auf dem von Wissenschaftlern prognostizierten Peak der Welle wird der Potsdamer Platz zum Ort eines Präsenz-Filmfestivals. Ein Ort der Begegnung. Bei einem Filmfestival geht es nicht nur um das kollektive Erleben von Filmen auf der großen Leinwand, es geht um den Austausch miteinander. Ein Austausch, der in diesem Jahr nur einer sehr privilegierten Gruppe zustehen wird. Journalist:innen mit Kindern sind defacto ausgeschlossen. Internationale Journalist:innen sagen zahlreich ab - ob wegen eines täglich neuen Hygenie- und Testkonzeptes oder der Angst vor einer Isolation in einem Hotel und einem vorverlegten Ende der Berlinale-Berichterstattung. Nennenswerte Hollywood-Stars reisen gar nicht erst an.

Dabei geht es gar nicht nur um das Ansteckungsrisiko im Kino. Maske tragen - 50-prozentige Auslastung, Online-Ticketsystem mit Schachbrettmuster-Bestuhlung - das Kino an sich gilt als relativ sicher. Aber spätestens bei der Fahrt in der vollen U-Bahn, dem Anstehen an Teststationen und der Ausgabe von Bändchen, die über den Impf- und Teststatus auf einen schnellen Blick Auskunft geben sollen, beim Reingehen in den Berlinale-Palast oder dem Weg die gläserne Treppe nach oben oder nach dem Film wieder nach unten präsentiert die Berlinale der Virusvariante Omikron die nächsten potentiell zu Infizierenden auf dem Silbertablett.

Die Berlinale war und ist ein Publikums-Festival, lässt aber gerade mit diesem Alleinstellungsmerkmal eben dieses bewusst ins offene Messer laufen. Während zu Pressevorführungen die 2G-plus-Regel gilt, auch Geboosterte einen tagesaktuellen Test brauchen, ist der für öffentliche Veranstaltungen nicht von Nöten. Als würde Corona abends früh(er) in den Feierabend gehen und unterscheiden zwischen Branchen- und Publikumsveranstaltung.

Inkaufnahme einer Durchseuchung des eigenen Publikums

Die Berlinale verweist immer wieder darauf, dass es explizit keine Online-Sichtungsmöglichkeiten gibt. Auch nicht für während des Festivals erkrankte, berichterstattende Pressevertreter:innen. Die Macher:innen haben versäumt, auf ein Hybrid- beziehungsweise Online-Festival umzusteigen - die Filmfestivals in Sundance und Rotterdam haben es jüngst vorgemacht. Es wäre auch in Berlin gegangen, wenn man denn gewollt hätte. Aber man wollte wohl nicht. Selbst jetzt winden sich Chatrian und Rissenbeek in Interviews, verweisen auf das Hygienekonzept. Das ist Realitätsverweigerung, die der der Regierung in nichts nachsteht. Die bewusste Inkaufnahme einer Durchseuchung des eigenen Publikums.

Die Berlinale selbst kann wohl nicht mehr absagen, die Politik müsste es tun. Aber Claudia Roth (Grüne) scheint der erste Gang als Kulturstaatsministerin über den roten Teppich zu wichtig. "Wir wollen mit dem Festival ein Signal an die gesamte Filmbranche und die ganze Kultur setzen. Wir brauchen das Kino", sagte sie kürzlich.



Als Journalist:in auf die Berlinale zu gehen, ist wie Russisch Roulette spielen. Die Kolleg:innen, die am letzten Tag noch einen negativen Test vorweisen können, sollten mit einem Ehrenbären ausgezeichnet werden. Ja, das Kino und die Kultur brauchen starke Zeichen. Aber kein Film, vor allem kein Filmfestival der Welt ist es wert, die eigene Gesundheit und die der anderen leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Sollte die Berlinale zum Superspreader-Event werden, ist ihr Ruf – auch international – wohl endgültig ruiniert.