Der oscarprämierte Filmemacher Alex Gibney ("Taxi to the Dark Side") hat Becker für die Doku längere Zeit begleitet - bis zu dessen Verurteilung. Becker saß monatelang in Großbritannien im Gefängnis, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Der Dokumentarfilm "Untitled Boris Becker Documentary" soll nun in Berlin Weltpremiere feiern.

Becker war im April zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Am vergangenen Donnerstag kam Becker nach 230 Tagen frei. Er profitierte von einem Verfahren, das den Druck auf die überfüllten britischen Haftanstalten lindern soll. Becker muss auch den Rest seiner Strafe nicht mehr absitzen.