Der "Boulevard der Stars" am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte sieht trostlos aus: Die Sterne sind stumpf, teilweise kaputt oder fehlen, quer über den Boulevard verläuft ein Kabelkanal. Der "Rote-Teppich"-Belag ist eingerissen.

Dabei ist die Eröffnung des Boulevards noch gar nicht so lange her: Im September 2010 trafen sich hier deutschsprachige Künstler, Musikerinnen, Politiker, um das Denkmal feierlich einzuweihen. Die ersten goldenen Sterne bekamen verstorbene Ikonen des deutschen Films, aktuelle Entertainer und Shootingstars. Mit dabei waren Till Schweiger, Diane Krüger, Katharina Thalbach, Thomas Gottschalk oder Marlene Dietrich.

Der "Boulevard der Stars" sollte nach dem Vorbild des "Walk of Fame" in Hollywood alle Stars und Sternchen aus Deutschland auszeichnen. "Eine Stadt wie Berlin als Filmstadt braucht so etwas. Sie braucht einen "Walk of Fame", weil wir ja eine unglaublich lange über hundertjährige Geschichte im Film haben", so Breinersdorfer.