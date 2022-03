The Myanmar Film Collective

Der diesjährige Dokumentarfilmpreis der Berlinale geht an "Myanmar Diaries". Dies hat die dreiköpfige Jury, bestehend aus der deutschen Kamerafrau Susanne Schüle, der libanesischen Sounddesignerin und Filmemacherin Rana Eid sowie dem Filmemacher Wang Bing aus der Volksrepublik China entschieden. Der Preis wurde in Abwesenheit der Filmemacher:innen verliehen.

In "Myanmar Diaries" dokumentiert ein anonymes Kollektiv von zehn jungen burmesischen Filmschaffenden den Alltag in der Diktatur und den Aufstand in Myanmar gegen den Militärputsch im Jahr 2021.