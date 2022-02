Aktuelles zur Regionalbahn

Unwetterwarnung: Auswirkungen auf Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg 17. Februar 2022 ab Betriebsbeginn Auf Grund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes und den damit erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen werden in den Morgenstunden auf einigen Linien folgende Fahrplanänderungen erforderlich: - Die Betriebsaufnahme erfolgt erst um 6.30 Uhr, davor verkehrende Züge fallen aus. - Die konkreten Fahrten finden Sie im nachfolgenden Text, die Fahrplanauskunft wird dementsprechend aktualisiert. - Die nachfolgenden Züge fahren zum Teil mit verminderter Geschwindigkeit, somit kommt es zusätzlich zu Verspätungen. In Berlin und Brandenburg sind folgende Linien betroffen: RE6 zwischen Wittenberge und Neuruppin RB23 zwischen Potsdam Hbf und Michendorf RB55 zwischen Kremmen und Hennigsdorf RB66 zwischen Angermünde und Szczecin RE6 Wittenberge - Neuruppin: RE3601 entfällt Hennigsdorf - Berlin Gesundbrunnen RE3622 entfällt Berlin Gesundbrunnen - Hennigsdorf RE3621 entfällt Wittstock - Neuruppin RE3623 entfällt Wittenberge - Wittstock RE3603 entfällt Wittenberge - Wittstock RE3600 entfällt Wittstock - Wittenberge RB55 Kremmen und Hennigsdorf: RB18586 entfällt Hennigsdorf - Velten RB18587entfällt Velten - Hennigsdorf RB18550 entfällt Hennigsdorf - Kremmen RB18551 entfällt Kremmen - Hennigsdorf RB18552 entfällt Hennigsdorf - Kremmen RB18553 entfällt Kremmen - Hennigsdorf RB23 Potsdam Hbf - Michendorf: RB18140 entfällt Potsdam Hbf - Michendorf RB18141 entfällt Michendorf – Potsdam Hbf RB18142entfällt Potsdam Hbf - Michendorf RB18143 entfällt Michendorf – Potsdam Hbf RB66 Angermünde - Szczecin Główny: RB5819 entfällt Szczecin Główny – Angermünde nachfolgende Züge fahren mit zum Teil erheblichen Verspätungen. Unabhängig davon kann es am gesamten Donnerstag je nach Stärke der Unwetterauswirkungen zu weiteren Verspätungen und Zugausfällen kommen Bitte informieren Sie sich unmittelbar vor Reiseantritt über Ihre tatsächlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten.