Frankreichs Filmstar Isabelle Adjani und Regisseur François Ozon werden am 10. Februar die diesjährige Berlinale mit dem Film "Peter von Kant" eröffnen. Das geht aus dem Programm der 72. Berliner Filmfestspiele hervor, das seit Dienstag online ist.

Auf dem roten Teppich am Potsdamer Platz wird am Auftakt-Wochenende weitere französische Prominenz erwartet: Juliette Binoche stellt am Samstag "Both Sides of the Blade" vor, tags darauf präsentiert Charlotte Gainsbourg ihren Wettbewerbsfilm "The Passengers of the Night".