Am Montag ist es so weit, die ersten Berlinale-Tickets können im Vorverkauf ergattert werden. Für die Filmfans heißt es nun: schnell online durchblicken und durchklicken! rbb|24 hat Tipps für den Ticketkauf und den Berlinale-Besuch.

Ab Montag läuft der Online-Vorverkauf für die 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin, die am 10. Februar feierlich im Berlinale-Palast eröffnet werden. Wie bereits im vergangenen Jahr findet wegen der Corona-Pandemie der Vorverkauf ausschließlich online statt. So sollen lange Schlagen an den Ticketschaltern vermieden werden, wie sie in früheren Jahren üblich waren.

Die Tickets für einen Film können frühestens drei Tage im Voraus jeweils ab 10 Uhr erworben werden – je nach Verfügbarkeit bis zum Beginn der Vorführung.

Es stehen deutlich weniger Tickets zur Verfügung als in Vorpandemiezeiten: In den Kinos wird nur jeder zweite Sitzplatz besetzt. Auch sind weniger Filme zu sehen: 256 Lang- und Kurzfilme, das sind rund 25 Prozent weniger als 2020. Dafür soll es statt nur eines "Publikumstags" am Ende dieses Mal mehrere geben, auch eine Kiezkino-Reihe ist vorgesehen.