"Gehen und Bleiben", ein weiterer Dokumentarfilm, läuft im Forum und erzählt von Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein und von ihren Begegnungen mit dem in Pommern geborenen Schriftsteller Uwe Johnson. Von dort stammt auch Regisseur Volker Koepp, der in seinem Film Johnsons weltgewandte literarische Stimme in den Landschaften ihrer Herkunftsregion sucht. Textzitate von Johnson eröffnen dabei einen filmischen Erzählraum, der Vergangenheit und Gegenwart gedanklich und sinnlich zusammenführt.