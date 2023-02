Für die nächsten elf Tage ist der Glamour zurück in Berlin – die Berlinale rollt den roten Teppich aus und lockt die Stars in die Hauptstadt. Was Sie über das Filmfestival wissen müssen – hier erfahren Sie es.

Besonders schön für alle Kinogänger:innen: In diesem Jahr werden die Filme wieder in Präsenz und ohne Pandemiebeschränkungen gezeigt. Die Maskenpflicht gehört der Vergangenheit an, ebenso wie Abstandsregelungen und halbvolle Kinosäle, die es noch im Vorjahr gab. Jetzt müssen die Filme nur noch für Emotionen beim Publikum sorgen.

Bereits seit Montag (13.2.) sind Karten für die ersten Festivalbeiträge erhältlich. Gebucht werden können Tickets in diesem Jahr nur online. Lange Schlangen vor dem Verkaufsschalter am Potsdamer Platz gehören damit der Vergangenheit an. Wichtig: Die Tickets können immer drei Tage im Voraus gebucht werden, also beispielsweise am Mittwoch für Samstag. Lediglich für die Vorstellungen am Publikumstag können bereits jetzt Tickets gebucht werden.

Und was kostet der Spaß? Durch die gestiegenen Energiepreise haben sich auch die Ticketpreise erhöht. Für reguläre Tickets sind 15 Euro fällig, Vorführungen im Berlinale-Palast kosten gar 18 Euro. Die gute Nachricht: Für den beliebten Publikumstag am 26. Februar sowie für Schüler:innen, Student:innen und arbeitslose Menschen wird es auch in diesem Jahr ermäßigte Tickets geben.