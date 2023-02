Gala am Potsdamer Platz - Berlinale verleiht den Goldenen und die Silbernen Bären

Sa 25.02.23 | 19:01 Uhr

25.02.23 | 19:01 Uhr

Am Samstagabend erreicht die Berlinale ihren glanzvollen Höhepunkt: Die Juy unter Vorsitz von US-Star Kristen Stewart vergibt den Goldenen und die sieben Silbernen Bären. Manche Filme gelten jetzt schon als Favoriten.

Im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz werden am Samstagabend bei einer festlichen Gala die Preise der diesjährigen 73. Internationalen Filmfestspiele verliehen.



Eine siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz der US-Schauspielerin Kristen Stewart vergibt die acht begehrten Trophäen. Für den Besten Film werden die Produzent:innen mit einem Goldenen Bären geehrt. Insgesamt sieben Silberne Bären würdigen herausragende Leistungen in den Gewerken Regie, Drehbuch oder Darstellung.





Fünf Filme sind im Bärenrennen

Könnten diese Filme einen Bären gewinnen?

Drei Wettbewerbsfilme wurden am Samstag bereits mit anderen Berlinale-Preisen bedacht - und könnten womöglich auch einen Bären mit nach Hause nehmen. Den Hauptpreis der Ökumenischen Jury sicherte sich der Wettbewerbsbeitrag "Tótem" von Lila Avilés über die Geburtstagsfeier eines kranken jungen Vaters, die zugleich Abschied ist. Eine besondere Erwähnung gab es hier zudem für "Sur l'Adamant" von Nicolas Philibert, dem einzigen Dokumentarfilm des Wettbewerbs.



Das spanische Coming-of-Age-Drama "20.000 Species of Bees" von Estibaliz Urresola Solaguren erhielt zwei Auszeichnungen der unabhängigen Jurys. In dem Film spielt Sofía Otero einen Jungen, der eigentlich ein Mädchen sein möchte. Der Film ist auch für die rbb-Filmkritiker:innen Anna Wollner und Fabian Wallmeier neben Christian Petzolds "Roter Himmel" ein starker Favorit für einen Goldenen Bären.



Im vergangenen Jahr gewann das spanische Drama "Alcarràs" den Hauptpreis im Wettbewerb. Der Ehrenbär für das Lebenswerk wurde bereits vergeben - der US-Regisseur Steven Spielberg nahm ihn am Dienstag entgegen.



Auch die Preisträger in anderen Sektionen wurden zum Teil bereits bekannt gegeben. Die Panorama-Publikumspreise werden am Sonntag verliehen. Die Auszeichnung für den besten Spielfilm geht an "Sira" der burkinischen Regisseurin Apolline Traoré. In der Kategorie "Panorama Dokumente" gewinnt "Kokomo City" von D. Smith.

Berline zeigt Solidarität

Auch in diesem Jahrgang positioniert sich die Berlinale dezidiert politisch. Mit zahlreichen Filmen, etwa Sean Penns Doku ""Superpower", und Veranstaltungen zeigt sich das Festival solidarisch mit der Ukraine, aber auch mit den Protestierenden im Iran. Eine Solidaritätsdemonstration auf dem Roten Teppich am Berlinale Palast setzte 24. Februar, dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs, ein Zeichen, dass die Menschen in der Ukraine und ihre Filmschaffenden nicht vergessen werden.



Bereits bei der Eröffnungsgala hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unter dem frenetischen Applaus der geladenen Gäste per Video einen starken Appell an Filmschaffende und Künstler gerichtet, sein Land zu unterstützen. "Kann sich die Kunst aus der Politik heraushalten?" mahnte er.

Glanz, Glamour, Missionen und Proteste auf der Berlinale

Insgesamt sind bei der Berlinale bis zum 26. Februar in verschiedenen Programmsektionen 287 Filme aus 67 Ländern zu sehen. Nach zwei Pandemie-geprägten Jahrgängen findet die Veranstaltung wieder in der gewohnten Form statt - ohne Hygienebeschränkungen, mit vollen Kinosälen und feierlichen Empfängen. Das Festival ist auch wieder Treffpunkt der internationalen Kino-Prominenz. Neben Hathaway, Sean Penn, Peter Dinklage oder Kristen Stewart zählen auch Steven Spielberg, John Malkovich und Helen Mirren zu den Festivalgästen.

