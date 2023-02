Berlinale-Gala am Potsdamer Platz - Standing Ovations für die Ukraine und die Proteste im Iran

Do 16.02.23 | 22:33 Uhr

Bild: dpa/M.Schreiber

16.02.23 | 22:33 Uhr

So berührend war die Eröffnungsgala selten: Die 73. Berlinale startete im Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk und den Protestierenden im Iran. Den Auftakt machte ein außergewöhnlicher Auftritt.

Die große Berlinale-Gala am Potsdamer Platz setzte starke Zeichen der Solidarität



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj appellierte per Video, sein Land zu unterstützen.

Die Berlinale eröffnete nach zwei Ausnahmejahren wieder als Präsenzfestival

Anne Hathaway und Kirsten Stewart sorgten für Kreischalarm, während Folk-Legende Joan Baez fast unbemerkt über die roten Teppich schritt - nach zwei Ausnahmejahren brachte die Berlinale endlich wieder Starglanz auf den Potsdamer Platz. Doch es war nicht die Hollywoodprominenz, die das sichtlich berührte Publikum auf der Eröffnungsgala am stärksten bewegte, es war ein Politiker. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj richtete per Video einen starken Appell an Filmschaffende und Künstler, sein Land zu unterstützen. "Kann sich die Kunst aus der Politik heraushalten?" mahnte er, und verwies auch auf die symbolische Bedeutung des Potsdamer Platzes, wo einst die Berliner Mauer "zwischen der freien Welt und Totalitarismus" verlaufen sei. Heute wolle Russland eine "Mauer in der Ukraine bauen", warnte er. "Eine Mauer zwischen Freiheit und Sklaverei". Das Publikum bedachte Selenskyj mit Applaus im Stehen.

Vor der Videoschalte war der US-Schauspieler und Regisseur Sean Penn auf die Bühne gekommen. Am Samstag feiert sein Dokumentarfilm "Superpower" Premiere in der Sektion Berlinale Special. Während der Dreharbeiten begann der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar 2022 die Invasion der Ukraine. Der Film sei dann ganz anders geworden als geplant, sagte Penn.

"Dieses Regime wird fallen"

Neben dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stand auch die gewaltsame Unterdrückung der Protestbewegung im Iran im Fokus. Während der Berlinale soll auch an die Lage der Menschen im Iran erinnert werden. Bereits auf dem roten Teppich hatten mehrere Frauen, darunter die Schauspielerin Jasmin Tabatabai, ein weißes Banner mit dem Spruch "Woman Life Freedom" hochgehalten. Auf der Bühne machte Schauspielerin Golshifteh Farahani auf die Situation in ihrem Land aufmerksam: "Dieses Regime wird fallen." Auch darauf reagierten die Gäste mit Standing Ovations. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) betonte in ihrer Rede die Bedeutung des Films für Hoffnung in dunkler Zeit und für Freiheitsbewegungen weltweit. Dabei verwies sie auf den Kampf der Frauen im Iran und in Afghanistan, die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei sowie die vom Krieg bedrohten Menschen in der Ukraine. Die Berlinale sorge dafür, "dass Kunst und Politik einander nicht im Weg stehen, sich aber auch nicht aus den Augen verlieren", sagte Roth.

Das "politischste der großen Festivals", so Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), werde "ein deutliches Zeichen für unsere ungebrochene Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, im Iran und an vielen anderen Orten der Welt setzen".

Entsprechend beschäftigen sich auf dem Festival zahlreiche Filme und Veranstaltungen mit der Situation in der Ukraine. Selbst der Berlinale-Anstecker hat in diesem Jahr die ukrainischen Nationalfarben. Der Jahrestag der russischen Aggression am 24. Februar fällt in diesen Zeitraum. Diskussionen, Solidaritätsaktionen und konkrete Hilfsmaßnahmen für ukrainische Filmschaffende werden diesen Jahrgang prägen. Das Festival verurteile den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aufs Schärfste, erklärte das Leitungsduo der Internationalen Filmfestspiele Berlin, Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian.

Aktivisten und Romanze

Zwei Aktivisten der Gruppe Letzte Generation lenkten das Augenmerk auf ein weiteres drängendes Thema: Sie klebten sich auf dem Roten Teppich fest, um gegen Untätigkeit in der Klimapolitik zu protestieren - allerdings erst nachdem alle Stars in den Berlinale Palast eingezogen waren.

Nach zwei Pandemie-geprägten Jahrgängen findet die Berlinale in der gewohnten Form statt - mit vollen Kinosälen und feierlichen Empfängen. Das Festival ist auch wieder Treffpunkt der internationalen Kino-Prominenz. Neben Hathaway, Sean Penn, Peter Dinklage oder Kristen Stewart werden etwa auch Steven Spielberg, John Malkovich und Helen Mirren in Berlin erwartet.



Als Eröffnungsfilm stand nach der Gala die Weltpremiere der außer Konkurrenz laufenden US-Romanze "She Came to Me" von Rebecca Miller auf dem Programm. Anna Hathaway und Peter Dinklage spielen die Hauptrollen in der augenzwinkernden Romanze über eine Handvoll verliebter New Yorker.

Fünf deutsche Filme im Wettbewerb

Im Wettbewerb der Berlinale konkurrieren dieses Mal 19 Filme um den Goldenen und die Silbernen Bären. Mit dabei sind auch fünf Filme deutscher Regisseurinnen und Regisseure. Neben Margarethe von Trotta mit "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" gehen die deutsch-französische Regisseurin Emily Atef mit "Irgendwann werden wir uns alles erzählen", Christoph Hochhäusler mit "Bis ans Ende der Nacht", Christian Petzold mit "Roter Himmel" und Angela Schanelec mit "Music" an den Start.

Insgesamt sind bei der Berlinale bis zum 26. Februar in verschiedenen Programmsektionen 287 Filme aus 67 Ländern zu sehen.

Vergeben werden die Preise am 25. Februar, dem vorletzten Tag der Berlinale. Ein Preisträger steht schon fest - der US-Regisseur Steven Spielberg. Der mehrfache Oscar-Preisträger bekommt den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk verliehen, sein Besuch in der Hauptstadt wurde deshalb bereits angekündigt.

Sendung: Berlinale-Studio, 16.02.2023, 22:00 Uhr