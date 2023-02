Die Preisträger der Panorama-Publikumspreise bei der Berlinale stehen fest. Dies teilten die Veranstalter am Samstag mit.

Die Auszeichnung für den besten Spielfilm geht an "Sira" der burkinischen RegisseurinApolline Traoré. In "Sira" setzt sich die titelgebende Hauptfigur, eine junge Nomadin, in der Sahelzone gegen islamistischen Terror zu Wehr.