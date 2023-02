Bei den Filmfestspielen in Berlin sind am Freitag die Teddy Awards verliehen worden. Dafür hat eine internationale Jury Filme mit queerem Kontext aus allen Sektionen der Berlinale gesichtet. Der Teddy für den besten Spielfilm ging an die nigerianische Produktion "All the Colours of the World Are Between Black and White" von Babatunde Apalowo. Darin geht es um die Annäherung zweier Männer in einer Gesellschaft, die gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen tabuisiert.