Zu Haynes' Filmen zählen etwa der für den Oscar nominierte "Dem Himmel so fern" (2002) und die fiktive Bob-Dylan-Biografie "I'm not there" (2007). Zuletzt war "May December" (2023) mit Julianne Moore und Natalie Portman in den Hauptrollen von ihm im Kino zu sehen. Gedreht hat er unter anderem mit den Oscar-Preisträgern Christian Bale und Kate Winslet.