Die Festivalleitung teilte zudem, dass Regisseur Edward Berger ("Im Westen nichts Neues", "Konklave") die Laudatio auf Tilda Swinton halten werde. Die schottische Schauspielerin ("The Beach", "Snowpiercer") wird in diesem Jahr mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet. Der Wettbewerb umfasst in diesem Jahr 19 Filmbeiträge, darunter vier Filme aus Deutschland oder als deutsche Co-Produktion.

Die Veranstalter erwarten diverse berühmte Filmschaffende. Die Schauspielerinnen Rose Byrne ("Bridesmaides") und Maroin Cotillard ("La Vie En Rose") werden jeweils ihre neuen Filme vorstellen, die im Wettbewerb um die Silbernen und den Goldenen Bären antreten werden. Neben Cotillard werden noch weitere Oscar-Preisträger erwartet, etwa Schauspielerin Jessica Chastain und Regisseur Bong Joon Ho.

Ebenso wie die Hollywood-Schauspieler Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name", "Dune"), Robert Pattinson ("The Batman"), Benedict Cumberbatch ("Doctor Strange") oder Margaret Qualley ("The Substance") und viele weitere. Sechs Jurymitglieder unter der Leitung des US-amerikanischen Regisseurs, Drehbuchautors und Produzenten Todd Haynes ("Carol") werden über die Vergabe Preise entscheiden.

Eröffnet wird die Berlinale am 13. Februar mit "Das Licht" von Tom Tykwer. Der Film mit Lars Eidinger und Nicolette Krebitz erzählt den Alltag einer Familie, die mehr nebeneinander als miteinander lebt, bis eine syrische Haushälterin in ihr Leben tritt. Die 75. Berlinale findet vom 13. bis 24. Februar 2025 statt und gilt als größtes Publikumsfestival der Welt.