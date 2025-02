75. Internationale Filmfestspiele Berlin - Die Berlinale startet mit Weltstars - und neuer Festivalleitung

Do 13.02.25 | 06:11 Uhr

Bild: dpa/Kochan

Promis haben ihr Kommen angesagt, Tom Tykwer, Tilda Swinton und Todd Haynes sind schon bei der Eröffnung dabei: Mit einer glanzvollen Gala und einer neuen Chefin beginnt am Donnerstagabend die 75. Berlinale - und sorgt bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff.



Der rote Teppich ist ausgerollt, das Programm veröffentlicht und seit Montag können auch schon die Tickets für das Kinoereignis des Jahres gekauft werden - die Berlinale kann beginnen.



Jurypräsident sorgt sich um US-Filmindustrie unter Trump

Zur festlichen Eröffnung am Potsdamer Platz hat sich viel Prominenz angekündigt. Désirée Nosbusch moderiert die Gala, auf der sich die sechsköpfige Internationale Jury vorstellt, zu der die deutsche Regisseurin und Schauspielerin Maria Schrader gehört. Unter Leitung des US-amerikanischen Regisseurs und Drehbuchautors Todd Haynes werden sie über die Vergabe des Goldenen und der Silbernen Bären entscheiden. Haynes, zu dessen Filmen etwa der Oscar- nominierte "Dem Himmel so fern" (2002) zählen, äußerte im Vorfeld seine Sorge um die US-Filmproduktion unter Präsident Donald Trump. "Jahrelang konnte ich sagen, dass wir in liberaleren, besseren Zeiten leben", sagte der 64-Jährige am Mittwoch der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit". "Jetzt weiß ich nicht, ob das angesichts unserer neuen Regierung noch der Fall ist." Ihren Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk kann die schottische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton entgegen nehmen. Swinton war im Jahr 2009 Jury-Präsidentin bei der Berlinale und spielte laut Angaben der Filmfestspiele bereits in 26 Filmen des Festivalprogramms mit, darunter "Caravaggio" (1986) und "The Beach" (2000).

"Perspectives" und Herausforderungen für Tuttle

Das 75. Festival-Jahr startet mit neuer Leitung, Tricia Tuttle. Die US-Amerikanerin und frühere Chefin des London Film Festivals hat seit April 2024 die Intendanz von ihren Vorgängern Charlotte Rissenbeek und Carlos Chatrian übernommen. Ihre größte Neuerung ist der zusätzliche internationale Wettbewerb "Perspectives", für den 14 Spielfilmdebüts ins Rennen gehen.



Überschattet wurde ihr Amtsantritt von einer langanhaltenden Debatte über die politische Position des Festivals: Die Preisgala 2024 endete wegen einseitiger und unwidersprochener israelkritischer Äußerungen Filmschaffender mit einem Eklat. Sie habe sehr viele Gespräche dazu geführt, sagte Tuttle dem rbb. "Da wir die Redefreiheit schützen müssen, liegt es in der Verantwortung des Festivals, nach Wegen zu suchen, um für Ausgewogenheit zu sorgen und dafür, dass all unsere Zuschauer das Gefühl haben, dass sie einen Platz auf dem Festival haben und dass sie sich gehört und gesehen fühlen".

19 Filme im Wettbewerb

Über 200 internationale Filme hat das Team rund um Tricia Tuttle ausgewählt, 19 davon konkurrieren im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären. Für Deutschland gehen zwei Filme ins Bären-Rennen: "Was Marielle weiß" von Frédéric Hambalek mit Julia Jentsch über eine Familie, deren Tochter Marielle plötzlich übersinnliche Fähigkeiten entwickelt. Die Ko-Produktion "Yunan" von Ameer Fakher Eldin wiederum stellt die Geschichte eines im Exil lebenden arabischen Autors in den Mittelpunkt. Weitere Filme mit deutscher Beteiligung sind "Mother's Baby" der Österreicherin Johanna Moder sowie "La Tour de Glace" der französischen Regisseurin Lucile Hadžihalilović. Während sich altbewährte deutsche Bären-Gewinner wie Andreas Dresen oder Christian Petzold in diesem Jahr nicht unter den Wettbewerbs-Kandidaten befinden, sind einige internationale Regiegrößen dabei: das biografische Musikdrama "Blue Moon" von US-Regisseur Richard Linklater über den Broadway-Komponisten Lorenz Hart und die neuen Werke von altbekannten Berlinale-Gewinnern wie Radu Jude ("Kontinental '25") oder dem südkoreanischen Filmemacher Hong Sang-soo mit "What Does that Nature Say to You".

Cotillard, Pattinson, Chalamet, Cumberbatch

Mit den Filmen kommen die Weltstars: Fans und Autogrammjäger können sich auf die Schauspielerinnen Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You", Wettbewerb) und Marion Cotillard ("La Tour de Glace", Wettbewerb) freuen. Weitere Oscar-Preisträger erweisen Berlin die Ehre, etwa Schauspielerin Jessica Chastain ("Dreams", Wettbewerb) und Regisseur Bong Joon Ho, der für "Mickey 17" (Berlinale Specia Gala) auch Robert Pattinson und Steven Yeun mitbringt. Die Hollywood-Stars Timothée Chalamet ("A Complete Unknown", Berlinale Special Gala), Benedict Cumberbatch ("The Thing with Feathers", Berlinale Special Gala), Margaret Qualley und Ethan Hawke (beide in "Blue Moon", Wettbewerb) werden ebenfalls über den roten Teppich flanieren.

Die Gala live im Kino und im rbb-Fernsehen

Der Eröffnungsfilm der Berlinale am 13. Februar ist "Das Licht" von Tom Tykwer. Der Film mit Lars Eidinger und Nicolette Krebitz erzählt den Alltag einer Familie, deren Alltag durch eine syrische Haushälterin durcheinander gewirbelt wird.



Erstmal wird die Gala und der anschließende Eröffnungsfilm live in bundesweit sieben Kinos übertragen - leider ist Berlin nicht dabei. Aber um 23:15 zeigt das rbb-Fernsehen einen Live-Mitschnitt der Gala.



Die 75. Berlinale findet vom 13. bis 24. Februar 2025 statt und gilt als größtes Publikumsfestival der Welt. Der Ticketverkauf hat bereits gestartet.

Der Eröffnungsabend beim rbb

Das rbb-Fernsehen sendet ab 20:15 erstmals einen langen Berlinale-Abend. Moderatorin Petra Gute prä im "Berlinale-Studio – Die Eröffnung". Live um 20.15 Uhr präsentiert sie aus dem Berlinale Palast am Potsdamer Platz die wichtigsten Ereignisse zum Festivalstart. Danach blickt die Dokumentation "Im Reich der Filme" (20.30 Uhr) auf 75 Jahre Internationale Filmfestspiele Berlin zurück. Im "Berlinale-Studio" begrüßt rbb-Filmexperte Knut Elstermann live um 21.15 Uhr die rbb-Zuschauerinnen und -Zuschauer mit interessanten Gästen und Filmthemen. Um 22.00 Uhr zeigt das rbb Fernsehen den Spielfilm "Lola rennt" von Tom Tykwer. Im Anschluss (23.15 Uhr) folgt der Live-Mitschnitt der Eröffnungsgala der 75. Berlinale vom Abend, moderiert von Désirée Nosbusch.



