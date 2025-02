Wenn das mal keine schöne Überraschung ist! Die Jury der Berlinale hat am Samstagabend den Goldenen Bären nicht wie sonst so oft an eine politische Dokumentation oder ein besonders sperriges Stück Filmkunst vergeben, sondern für eine leichtfüßige, warmherzige und ganz beiläufig enorm vielschichtige Geschichte über junge Liebe und über das Erzählen. Völlig zurecht hat mit Dag Johan Haugeruds " Dreams (Sex Love) " der beste Film des Wettbewerbs den Hauptpreis bekommen.

Auch ansonsten überraschte die Jury unter dem Vorsitz von Todd Haynes mit unerwarteten Entscheidungen. Die seltsamste verkündete sie gleich zu Beginn: Den Silbernen Bären für eine künstlerische Leistung, der eigentlich für Schnitt, Kamera oder ein anderes Einzelgewerk vergeben wird, verlieh sie an das gesamte künstlerische Ensemble von " The Ice Tower " - einen tatsächlich sehr formbewussten Film, der aber über weite Strecken ziemlich unverständlich und redundant umherwabert. Auch den Regie-Preis für Huo Mengs " Living the Land " hatte man eher nicht auf dem Zettel - er ist aber eine schöne Würdigung für ein lebenspralles dörfliches Mehrgenerationen-Porträt am Scheitelpunkt eines Umbruchs.

Einigermaßen vorhersehbar war dagegen der Silberne Bär für die beste Hauptrolle. Zwar war es ein Wettbewerbsjahr mit ungewöhnlich vielen herausragenden schauspielerischen Leistungen, doch an Rose Byrne ging in diesem Jahr wohl kein Weg vorbei: Wie sie in " If I Had Legs I'd Kick You " eine Mutter am Rande des Nervenzusammenbruchs spielt, ist ein Ereignis. Auch dass Radu Jude für " Kontinental '25 " irgendeinen Preis bekommen würde, lag auf der Hand. Dass es am Ende das Drehbuch war, ist folgerichtig bei diesem filmisch schmucklosen Nebenwerk.

Gabriel Mascaros mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnete Dystopie " The Blue Trail " über eine Zukunft, in der alte Menschen in eine Kolonie umgesiedelt werden, ist zwar warmherzig, aber eigentlich ein bisschen zu harmlos für den zweitwichtigsten Preis des Wettbewerbs. Auch Iván Funds ruhig erzähltes Road Movie " The Message " ist mit dem Preis der Jury vielleicht etwas überbewertet. Nachvollziehbarer, aber überraschend: Andrew Scotts ruhige Darstellung des Songwriters Richard Rodgers in Richard Linklaters " Blue Moo n" strahlt vor allem im Kontrast zu Ethan Hawkes die Grenze zur Karikatur immer wieder überschreitender Darstellung der flamboyanten Hauptfigur.

Berlinale-Wettbewerb | "What Does that Nature Say to You"

Keinen Preis gab es dagegen für Hong Sangsoo ("What Does This Nature Say to You"), der sich aber damit wird trösten können, dass er eh fast jedes Jahr im Wettbewerb vertreten ist und schon mehrere Silberne Bären im Schrank hat. Und auch die deutschen Beiträge gingen leer aus. Im Fall von "Yunan", einer langatmig verquasten Selbstfindungsgeschichte auf einer Hallig (die meine Kollegin deutlich lieber mochte als ich), geht das vollkommen in Ordnung. Auch dass der lustige kleine, fernsehspielhafte Thesenfilm "Was Marielle weiß" nicht international wettbewerbsfähig ist, verwundert nicht.

Überraschend ist dagegen, dass ein Top-Favorit auf den Goldenen Bären komplett leer ausging: die diesjährige politische Dokumentation im Wettbewerb, "Timestamp". An mangelnder Qualität kann es nicht gelegen haben - Kateryna Gornostais Film zeigt sehr eindrücklich, wie das Leben und Unterrichten an den Schulen in der Ukraine während des russischen Angriffskriegs weiter geht.

Nicht einmal der Dokumentarfilmpreis ging an "Timestamp". Den erhielt stattdessen "Holding Liat" von Brandon Kramer - ein anrührender Film aus dem Forum, der ein israelisch-amerikanisches Senior:innen-Paar in den Wochen begleitet, in denen ihre Tochter im Zuge des Anschlag vom 7. Oktober 2023 von der Hamas gefangen gehalten wird.