" Ein Lausitzer" Cottbus Freitag, 21.02.2025 | 12:36 Uhr

Brauchen wir denn bei der Berlinale unbedingt soviel " Hollywood - Glanz" ? Gerade in der jetzigen Zeit sollte das m.E. hinterfragt werden. Ich denke, es wäre vielleicht besser, den Fokus mehr auf Europa zu legen.

Ich finde, dass ein Großteil der amerikanischen ( Star- ) Schauspieler sich in Bezug auf die derzeitige Politik in ihrem eigenen Land sehr zurückhaltend verhält. Scheinbar will es sich keiner so Recht mit dem derzeitigen Präsidenten verschmerzen. Hier würde ich mir mehr klare Positionen wünschen.