75. Berlinale - Goldener Bär der Berlinale geht an norwegischen Liebesfilm “Dreams”

Sa 22.02.25 | 19:18 Uhr | Von Ula Brunner

Bild: dpa/Ronny Hartmann

Die Berlinale-Jury hat entschieden und am Ende viele überrascht: Mit dem Goldenen Bären ist am Samstagabend das norwegischen Liebesdrama "Dreams (Drømmer) von Dag Johan Haugerud geehrt worden. Ein großer Favorit des Festivals ging hingegen leer aus.



Das norwegische Drama "Dreams (Sex Love)" von Dag Johan Haugerud hat am Samstagabend den Goldenen Bären gewonnen. Eine überraschende Entscheidung der Jury, da "Drømmer", so der Originaltitel, nicht als großer Favorit für den Hauptpreis gehandelt worden war. Im Mittelpunkt steht ein Mädchen, das sich in seine Lehrerin verliebt – ein Thema, das meisterhaft in einer leichten, witzigen und zugleich formal komplexen Weise behandelt wird. Als letzter Teil Trilogie des mehrfach ausgezeichneten Regisseurs startet "Dreams" im Frühjahr in den deutschen Kinos.



Silberner Bär für Dystopie aus Brasilien

Der brasilianische Beitrag "The Blue Trail“ (O último azul) von Gabriel Mascaro galt hingegen im Vorfeld als Liebling der Kritiker:innen - und erhielt nun den Großen Preis der Jury. In einer dystopischen Zukunftsvision wird eine Frau in eine Altenkolonie verbannt, findet jedoch im Amazonas ihre Zuflucht. Sein Film handle vom "Recht am Träumen und dass es nie zu spät ist, einen neuen Sinn im Leben zu finden", sagte Mascaro auf der Gala. Den Jurypreis wurde an das argentinische Drama "The Message" (El mensaje) von Iván Fund vergeben. Das Roadmovie erzählt die Geschichte eines Mädchens, das angeblich mit Haustieren kommunizieren kann und damit die Existenz ihrer kleinen Gemeinschaft sichert. "Es ist wichtig, dass das Kino in Argentinien finanziert wird - auch deswegen ist dieser Bär so wichtig", erklärte Fund.

Das chinesische Drama "Living the Land" (Sheng xi zhi di) hatte den Wettbewerb eröffnet und setzte sich nun in der Regiekategorie durch. Regisseur Huo Meng schildert eindrucksvoll den tiefgreifenden Wandel im ländlichen China über mehrere Generationen hinweg. "Ich möchte den Mitgliedern der Jury - im chinesischen nenne ich sie 'Lehrer" - dafür danken, dass sie diesen Film mögen", sagte Huo Meng, als er seinen Preis entgegennahm. Er erinnerte auch daran, dass sich viele seiner Protagonist:innen erstmals auf der Leinwand sehen.

Rose Byrne und Andrew Scott sind die besten Darsteller:innen

Die Australierin Rose Byrne galt bereits im Vorfeld als Favoritin für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle. Nun konnte sie für ihre bravouröse Darstellung einer überforderten Mutter in "If I Had Legs I’d Kick You" von Mary Bronstein einen Silbernen Bären entgegen nehmen. "Ich bin zutiefst geschmeichelt hier sein zu dürfen", sagte sie. "Meine Kinder freuen sich schon darauf, sich den Bären anschauen zu können."

Den Silbernen Bären für die beste Leistung in einer Nebenrolle gewann Andrew Scott für seine Darstellung des Komponisten Richard Rodgers in dem biografischen Musikdrama "Blue Moon" von Richard Linklater.

Altmeister Radu Jude gewinnt den Drehbuch-Bären

Der Rumäne Radu Jude erhielt für sein bissiges Drehbuch zu "Kontinental '25" den Silbernen Bären – ein Werk, das die Doppelmoral der westlichen Welt aufs Schärfste thematisiert und den etablierten Berlinale-Regisseur in eine Reihe seiner früheren Erfolge stellt. Er wolle den Preis Luis Bunuel widmen, für seine "Respektlosigkeit", sagte Jude. 2023 saß er selbst in der Internationalen Jury und 2021 nahm er mit “Bad Luck Banging or Loony Porn” einen Goldenen Bären nach Hause.

Den Silbernen Bären für eine herausragende künstlerische Leistung erhielt die französische Regisseurin Lucile Hadzihalilovic. Sie nahm die Auszeichnung für die außergewöhnliche Zusammenarbeit des Filmteams bei der französisch-deutschen Produktion "The Ice Tower" (La Tour de Glace) entgegen. "Es lebe das Kino", sagte Hadžihalilović. "Ich nehme das Tier zurück nach Paris für mein Team." Zum Ensemble gehören auch der französische Weltstar Marion Cotillard und August Diehl.

Favorit ging leer aus

Dass die siebenköpfige Internationale Jury unter der Leitung von US-Regisseur Todd Haynes den ukrainischen Dokumentarfilm "Timestamp" bei der Preisvergabe nicht berücksichtigte, ist eine Überraschung. Kateryna Gornostai erzählt darin vom ukrainischen Schulalltag während des Krieges – der Film wurde ebenso wie "Blue Trail" als Favorit für einen Goldenen Bären gehandelt. Auch die beiden deutschen Wettbewerbsbeiträge "Was Marielle weiß" von Frédéric Hambalek und "Yunan" von Ameer Fakher Eldin gingen leer aus.

Insgesamt 19 Filme konkurrierten im diesjährigen Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären. Den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk erhielt Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton bereits während der Eröffnungsgala. Die Berlinale Kamera für besondere Verdienste um das Filmschaffen ging an Rainer Rother, Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek und seit 2006 Leiter der Berlinale Retrospektive.

Die Moderatorin der Berlinale-Abschlussgala, Désirée Nosbusch, erinnerte auch an das Opfer des mutmaßlich antisemitisch motivierten Angriffs am Holocaust-Mahnmal. Ein 19-jähriger anerkannter syrischer Flüchtling soll am Freitagabend im Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals in Berlin auf einen spanischen Touristen eingestochen haben. Der Zustand des Opfers ist stabil.

Politische Debatten auf der Berlinale

Neben den filmischen Höhepunkten hatte die Berlinale auch in diesem Jahr für politische Debatten gesorgt. Zahlreiche Stars nutzten das Festival als Bühne für Statements und friedliche Protestaktionen. Nach der Rede eines Regisseurs, der von "Völkermord" an Palästinensern sprach, ermittelte der Staatsschutz. Die Berlinale-Leitung distanzierte sich von diesen Äußerungen - ein Echo auf den Eklat des Vorjahres, als Filmschaffende einseitig israelkritische Positionen bezogen hatten. Die Festivalleitung unter Tricia Tuttle betonte mehrfach, dass das Festival keine politischen Statements setze, aber die Meinungsfreiheit erhalten müsse.

Am Sonntag endet das Festival mit einem Publikumstag, an dem zahlreiche Festivalfilme, von denen viele Vorstellungen bereits ausverkauft waren, noch einmal gezeigt werden. Vom 13. bis 23. Februar präsentiert die Berlinale rund 240 Filme in verschiedenen Programmsektionen. Zahlreiche internationale Stars, kamen nach Berlin, darunter Robert Pattinson, Jessica Chastain, Ethan Hawke, Jacob Elordi, Margaret Qualley und Emma Mackey. Es ist die erste Berlinale unter Leitung von Tricia Tuttle.



