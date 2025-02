1979: Ich war ein Teenager und im Fernsehen lief ein Film namens "Fleisch". Er irritierte mich aus mehreren Gründen. Ein Action-Thriller mit einer weiblichen Hauptfigur, gedreht von einem deutschen Regisseur, aber er spielte in den USA. Und er machte Angst.

In der Wüste von New Mexico wird eine junge deutsche Frau (Jutta Speidel mit blonder Mähne) von einem Krankenwagen mit heulenden Sirenen gejagt. Im Fahrzeug befindet sich bereits ihr gekidnappter Ehemann (Herbert Herrmann). Regisseur Rainer Erler experimentiert mit den Formen, Motiven, Modulen des US-amerikanischen Genre-Kinos. Sein Roadmovie führt quer durch die USA nach New York, die Verfolgungsjagden durch die weite Landschaft erinnern an einen Western. Thematisch greift "Fleisch" die damalige deutsche Debatte um den Mangel an Organspenden auf, die auch in einem Song angeschlagen wird ("How much is anyone worth? What would you pay for a man?"). Bei einer effektvoll montierten Verfolgungsjagd über einen vielbefahrenen Highway fliegt das Auto der kriminellen Ärztin Doctor Jackson von der Fahrbahn und überschlägt sich.