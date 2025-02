Verkauf zu Berlinale startet - so kommen Sie an Tickets

Am Montag um 10 Uhr startet der Vorverkauf für die ersten Berlinale-Vorstellungen - und das fast ausschließlich online. Begehrte Filme sind schnell ausverkauft. Aber auch dann gibt es für Hartnäckige noch Chancen, ein Ticket zu kaufen.

Bereits zum zweiten Mal findet der Verkauf fast ausschließlich online statt. Die Berlinale hat dabei einen Ticket-Online-Händler als Vertragspartner. Bis 2023 war der Vorverkauf jahrelang mit langen Schlangen und Wartegemeinschaften der Kinofans am Potsdamer Platz verbunden.

Am 10. Februar 2025 pünktlich um 10 Uhr beginnt der Vorverkauf für die mehr als 200 Filme der 75. Berlinale (13. Februar bis 23. Februar 2025).

Generell können Tickets drei Tage im Voraus gekauft werden. Es gibt wenige Ausnahmen: Ab Beginn des Vorverkaufs am Montag, 10. Februar, sind bereits Karten für die Vorführungen für den Berlinale Publikumstag (23. Februar) und für die Uber Eats Music Hall erhältlich.



Auch die Vorstellungen von "Berlinale Goes Kiez" in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee können ab dem 10. Februar telefonisch unter +49 30 259 20-259 gebucht werden.