+++ Stars auf dem Roten Teppich +++ Ring frei für die Berlinale +++ Juliette Binoche und ihr Team +++ Sebastian Koch zu Gast im Studio +++ Berlinale Notizen vom 7. Februar +++ Eröffnungsfilm in der Kritik: The Kindness of Strangers +++ Bilder des Tages +++ Moderation: Franziska Hessberger