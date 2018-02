Bild: AP/dpa/Markus Schreiber

Der Große Preis der Jury ist die Auszeichnung für den zweitbesten Langfilm im Wettbewerb. "Ich bin unglaublich glücklich, vor allem mit diesem Film, der heute so wichtig ist, der Probleme zeigt - nicht nur in Polen, sondern in Europa, in der ganzen Welt", sagte Regisseurin Malgorzata Szumowska bei der Preisverleihung.