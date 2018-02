Bild: dpa/ Jens Kalaene

2018: Der gebürtige Freiburger Franz Rogowski ist der Shooting Star der 68. Berlinale. Mit "Love Steaks" 2013 nahm seine Karriere Fahrt auf. Auf der aktuellen Berlinale ist er in Thomas Stubers "In den Gängen" zu sehen und in "Transit" von Christian Petzold.