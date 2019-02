Bild: imago / ZUMA

Charlotte Rampling wurde 1946 in einem Dorf in Essex geboren. Die Tochter eines Offiziers und einer Kunstmalerin besuchte Eliteschulen in Frankreich und England, sie startete eine Karriere als Model und kam mit 20 Jahren zum Film. Der Suizid ihrer Schwester stürzte sie 1967 in eine schwere Krise und beeinflusst ihre Arbeit als Schauspielerin bis heute tief.