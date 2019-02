Bild: imago/Manuel Romano

Auch was diese Dame betrifft, könnte man sagen: Tilda Swinton hat schon so viele Berlinalen gesehen wie die Berlinale verschiedene Tilda Swintons gesehen hat. In diesem Jahr ist die schottische Ausnahmeschauspielerin gleich in mehreren Produktionen zu erleben: In dem semibiografischem Film "The Souvenir" ihrer Weggefährtin Joanna Hoggs, sowie in Derek Jarmans "The Garden" aus dem Jahr 1992, der im "Forum" läuft.