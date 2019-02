Di jiu tian chang | So Long, My Son | Bild: Li Tienan / Dongchun Films

Auch der Silberne Bär für die beste Darstellerin geht an den chineischen Film "Di jiu tian chang" ("So long, my son") – und zwar an Yong Mei als Liyun, die Mutter des im Stausee ertrunkenen Jungen.