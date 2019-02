Bild: dpa/Achim Scheidemann

Umso tragischer war ein Zwischenfall beim Jubiläum zum geschätzten 1.000. Konzert der Band am 28. Juni 1997 im Düsseldorfer Rheinstadion. Hunderte Besucher mussten wegen Hitzschlägen behandelt werden, ein junges Mädchen starb in der Menge vor der Bühne. Die Toten Hosen sagten weitere Konzerte ab und spielten zwei Jahre nicht mehr in Stadien.