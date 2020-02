Bild: imago images/F.Boillot

Selma Hayek ist einer der großen Stars aus Sally Potters Wettbewerbsbeitrag "The Roads Not Taken". Sie und Milena Tscharntke spielen wichtige Frauen im Leben eines New Yorker Schriftstellers, gespielt von Javier Bardem, der an Schuldgefühlen und Verlust zerbricht.