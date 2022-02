Bild: imago/Malte Ossowski, Sven Simon

2019: Ebenfalls mit 23 Jahren wird Emma Drogunova als European Shooting Star geehrt. Drogunova wurde 1995 in Russland geboren, wuchs in Berlin auf und hatte mit 17 ihre erste große Rolle im ZDF-Mehrteiler "Das Adlon". Sie wechselt zwischen Fernsehen und Kino, war an der Seite von Jella Hase als durchgeknallte Youtuberin in "Vielmachglas" zu sehen und in der Robert Seethaler-Verfilmung "Der Trafikant".