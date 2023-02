Bild: dpa/F. Sommer

Sie ist im Abstand die jüngste Preisträgerin: Sofia Otero, die den Silbernen Bären für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle erhielt. In "20.000 Species of Bees" (Spanien), dem Spielfilmdebüt der baskischen Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren, spielt sie einen kleinen Jungen, der lieber ein Mädchen wäre.