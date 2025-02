Bild: Filmgalerie 451

In "Deadlock", einem bundesdeutschen "Spätwestern" aus dem Jahr 1970, führte Roland Klick Regie. In den Hauptrollen sind neben Mario Adorf (hier im Bild) auch Anthony Dawson und Marquard Bohm zu sehen. Der minimalistisch eingesetzte Soundtrack stammt von der deutschen Gruppe Can.