Tilda Swinton

Bild: dpa/Kay Nietfeld

Gemeinsam mit Berlinale-Leiter Dieter Kosslick im Februar 2016 bei der Veranstaltung "Tribute to David Bowie: The Man Who Fell to Earth" zum Andenken an den einen Monat zuvor verstorbenen Künstler. Swinton, von klein auf Bowie-Fan, drehte 2013 zusammen mit dem Sänger das Musikvideo "The Stars (are ou tonight)".