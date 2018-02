Bild: Berlinale Classics/Wim Wenders Stiftung 2017

Berlinale Classics - Berlinale-Filmtipps für Schwarz-Weiß-Romantiker

16.02.18 | 13:26 Uhr

Bruno Ganz mit Flügeln im abgeranzten Berlin der 80er Jahre, der lange Blick auf den japanischen Alltag und eine Zeitreise, die uns auf zauberhafte Weise das Wundern verlernen lässt - Ula Brunner hat sich in drei alte Filme neu verliebt.

"Der Himmel über Berlin" (Wim Wenders, Berlinale Classics)

Zwei Engel in der Mauerstadt – die beiden Himmelsgefährten Damiel (Bruno Ganz) und Cassiel (Otto Sander) spazieren durch das geteilte Berlin, beobachten seine Bewohner, hauchen ihnen unbemerkt neuen Lebensmut ein. Dann trifft Damiel bei einem Nick-Cave-Konzert auf eine Trapezkünstlerin, verliebt sich und gibt seine Unsterblichkeit auf, um selbst Mensch zu werden.



Wim Wenders Kinomärchen, dessen Dialoge teilweise aus der Feder Peter Handkes stammen, ist eine lyrische Meditation über das Leben, Gefühle, Sehnsüchte und das Menschsein an sich. Seine kunstvolle Tonkollagen und die schwebenden Kamerafahrten durch das Berlin der 80er Jahre erzeugen eine geradezu hypnotische Strahlkraft.



Morbider Charme der Mauerstadt

Wenig deutsche Filme wurden so für ihren ästhetischen Glanz und visuelle Ausdruckskraft gerühmt. Man kann sich gar nicht satt sehen an den Schwarzweißfotografien von Kameramann Henri Alekan, der Tristesse des ruinenhaften Potsdamer Platzes, und dem heruntergekommenen Charme des alten West-Berlins. Selbst wenn die Mauer wegen Drehverbots aus Steinen nachgebaut wurde – "Der Himmel über Berlin" ist ein wunderbares Zeitdokument, an dem auch Nachgeborene ihre Freude haben dürften.

16.02. 21:30 Uhr International (Gast: Wim Wenders) 21.02. 22:30 Uhr: International

Bild: Berlinale Classics, © 1957/2017 Shochiku Co., Ltd.

"Tokyo Twilight" (Yasujiro Ozu, Berlinale Classics)

Ein Vater, zwei Töchter, Schweigen, Lügen, Geheimnisse: Im Tokyo der 50er Jahre wird Akiko Sugiyama, die Jüngere, ungewollt schwanger und will das Kind abtreiben. Ihre ältere Schwester Takako hat sich von ihrem Mann getrennt und ist mit ihrem Baby zum Vater zurückgekehrt. Das ist die Ausgangssituation für ein Melodram, in dessen Verlauf eine der beiden jungen Frauen den Tod finden wird.



"Tokyo Twilight" gilt als düsterstes Nachkriegswerk des japanischen Ausnahmeregisseurs Yasujiro Ozu. "Der Meister der Präzision", wie er gerne genannt wurde, variiert wie in all seinen Filmen auch hier sein immer wiederkehrendes Sujet: den familiären Kollaps, die Einsamkeit, das innerliche Zerbrechen am Unerzählten und die kleinbürgerlichen Zwänge der japanischen Gesellschaft. Ästhetisch beharrt Ozu auf einem strengen Formalismus: Eine bewegungslose tief gestellte Kamera beobachtet das Geschehen, und behält dabei die Perspektive eines am Boden hockenden oder knieenden Menschen bei. Immer wieder auch sprechen die Protagonisten direkt in die Kamera, das sind irritierende Momente für uns Zuschauer.

Düster, cool und schön

"Tokyo Twilight" ist voller Melancholie, aber nicht trübsinnig. Statische, detailreiche Schwarzweißbilder zeigen uns den japanischen Alltag: Gassen, Flure, Fabrikschlote, weiße Schiebetüren, oftmals untermalt von leiser, europäischer Barmusik. Männer suchen bei Alkohol und beim Spiel Ablenkung, Frauen sperren sich gegen ein traditionelles Rollenbild, ohne sich offen zu verweigern. Diese spröden Szenerien haben einen ganz eigenen coolen Touch, wie wir sie später auch bei Kaurismäki, Jarmusch, manchmal auch bei Wenders finden - Regisseure, die erklärtermaßen von Ozu beeinflusst wurden. In einer Schlüsselszene des Films entdeckt Akiko, dass ihre tot geglaubte Mutter ein Mahjong-Lokal mit ihrem zweiten Mann in der Nachbarschaft betreibt. Doch die Entdeckung bringt die in Höflichkeiten und Floskeln erstarrte Familiengemeinschaft nicht ins Gespräch, im Gegenteil. Auch am Ende dieses Films bleibt der Vater alleine zurück.

Jenseits von Japan wurde Yashurio Ozu erst nach seinem Tod in den 60er Jahren bekannt, seine stilistische Virtualität und sein ästhetischer Minimalismus haben filmgeschichtlich seither jedoch deutliche Spuren hinterlassen. Wie schön, dass "Tokyo Twilight" nun in der restaurierten Fassung auf der diesjährigen Berlinale seine unterkühlte Strahlkraft entfalten darf.

17.02. 19:00 Uhr CinemaxX 8 (Einführung: Wim Wenders, Ryuichi Sakamoto) 25.02. 11:30 Uhr CinemaxX 8

Bild: Berlinale Classics, © István Jávor

"My 20th Century" (Ildikó Enyedi, Berlinale Classics)

Geschwätzige Sterne, sprechende Menschenaffen und ein Zwillingspaar beim Transit ins 20. Jahrhundert – bei Ildikó Enyedi verlernen wir auf zauberhafte Weise das Vertrauen in unsere nüchterne Wirklichkeit. Da leuchten die Sterne um die Wette mit Edisons Glühbirnen in einem New Yorker Park, lassen sich kichernd über die Geburt von Dorá und Lili im fernen Budapest aus und schon sind wir mitten in Enyedis verschwenderischen, von literarischen und filmischen Referenzen fröhlich überquellendem Universum.

Später verkaufen die kleinen Mädchen Zündhölzer, werden auf ominöse Weise getrennt und begegnen sich nach Jahren der Trennung in einer Silvesternacht im Orientexpress wieder – freilich ohne sich zu erkennen. Die eine Femme Fatale, die andere Anarchistin. Die Uhr schlägt zwölf, das Jahr 1900 beginnt.

Die ungarische Regisseurin Ildikó Enyedis, die 2017 mit " On Body and Soul" den Berlinale-Hauptpreis gewann, hat ihr Spielfilmdebüt 1989, noch zu Zeiten des Kommunismus gedreht. In ihrem historisch weit ausgreifenden und dabei sehr persönlichen Film schickt sie uns auf eine poetische Zeitreise in Schwarzweiß, streift Frauenbewegung und Fortschrittsglauben, lässt das Himmelsgestirn und Menschenaffen zu Wort kommen und behält dabei eine spielerische Leichtigkeit bei. Wen wundert es, dass in diesem magischen Vexierbild voller kunstvoller Reflexe und Brechungen alles Unvereinbare am Ende doch zusammengeführt wird. "Mein 20. Jahrhundert" ist Märchenfilm, Liebesromanze, Historiendrama, Sozialgeschichte und – trotz der Dialoge – eine wunderschöne Hommage an die Magie des Stummfilms.

20.02. CinemaxX 8 19:00 Uhr (Gäste: Ildikó Enyedi, Tibor Máthé) 22.02. CinmaxX 8 12:45 Uhr