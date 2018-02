Bild: solo:film / Wolfgang Gaube

Dokus im Festivalprogramm - Berlinale-Filmtipps für Realisten

17.02.18 | 14:12 Uhr

Dokumentarfilme sind fest im Programm der Berlinale verankert - über alle Sektionen hinweg. Fabian Wallmeier empfiehlt vier von ihnen: über Obdachlose und ihre Habseligkeiten, 17-Jährige und ihre Ängste, die Waldheim-Affäre - und die Ära Castorf an der Berliner Volksbühne.

Partisan (Lutz Pehnert, Matthias Ehlert, Adama Ulrich; Panorama)

"Bleiben, durchhalten - dann wird's ein Genuss", sagt Henry Hübchen. Er war einer der Stars der Berliner Volksbühne unter Frank Castorf. Der ließ dort von 1992 bis 2017 mit einem Geist der Anarchie und der permanenten Überforderung eines der erstaunlichsten Theateruniversen überhaupt entstehen. Der Dokumentarfilm "Partisan", koproduziert vom rbb, blickt nun auf diese 25 Jahre zurück, auf den Sturm und Drang der Anfangszeit im frisch wiedervereinten Berlin, den großen auch internationalen Ruhm, die Krisen - und das furiose Finale. Man sieht, wie Castorf bei Proben für den großen Abschieds-"Faust" die Beherrschung verliert. Weggefährten wie Henry Hübchen, Sophie Rois, Kathrin Angerer, Herbert Fritsch und Martin Wuttke schwärmen auf dem Sofa im Foyer - und Archivmaterial lässt noch einmal erahnen, was dieses Theater so einzigartig gemacht hat. Der Film wirft keinen allzu kritischen Blick auf die Ära Castorf, aber einen in jeder der 130 Minuten aufschlussreichen und spannenden. 21.02. 18:00 Uhr International 22.02. 13:00 Uhr CineStar 7 25.02. 13:00 Uhr CineStar 7

Bild: © unafilm / Thekla Ehling

draußen (Johanna Sunder-Plassmann, Tama Tobias-Macht; Perspektive Deutsches Kino)

Elvis hält gern Ordnung. Sein Bett streicht er immer wieder glatt, alles ist an seinem Platz, die langen grauen Haare kämmt er sich glatt, auch der Rauschebart ist immer gestriegelt. Elvis lebt auf der Straße, unter einer Brücke hat er sich eingerichtet. Die beiden Regisseurinnen lassen Elvis aus seinem Leben erzählen: über die Wendungen, die es genommen hat - und über das, was ihm Kraft gibt: eine Mappe mit Elvis-Presley-CDs. Insgesamt vier Männer, die auf der Straße leben, kommen zu Wort. Sunder-Plassmann und Tobias-Macht zeigen die Obdachlosen nicht da, wo die meisten Menschen sie im Alltag wahrnehmen oder vielmehr nicht wahrzunehmen beschließen, sondern an ihren Rückzugsorten. Die Regisseurinnen greifen in die Erzählungen selbst nicht sichtbar ein, sondern lassen die Männer einfach reden. Der besondere Kniff des Films: Die Filmemacherinnen setzen die Habseligkeiten, die den Männern besonders wichtig sind, in Szene: ein Notizbuch etwa, ein Feuerzeug, aber auch ein Fixerbesteck. Nebeneinander gelegt, aufgehängt und drapiert wie in einer Kunstinstallation, werden vermeintlich banale, oft abgewetzte Gegenstände auch für den Zuschauer mit der Bedeutung aufgeladen, die sie für ihre Besitzer haben. 20.02. 19:00 Uhr CinemaxX 3 22.02. 12:30 Uhr Colosseum 1

Bild: © Ruth Beckermann Filmproduktion

Waldheims Walzer (Ruth Beckermann; Forum)

Kurt Waldheim war UN-Generalsekretär - und Offizier der Wehrmacht. In seiner Biographie hatte er dieses Kapitel seines Lebens verschwiegen. Doch als er sich 1986, fünf Jahre nach Ende seiner Amtszeit bei den Vereinten Nationen, um das Amt des österreichischen Bundespräsidenten bewarb, kam seine Vergangenheit ans Licht. Ruth Beckermanns Film nimmt den Präsidentschaftswahlkampf als Ausgangspunkt für ihre Rekapitulation der Waldheim-Affäre. Österreich im Jahr 1986 zeigt sie als ein Land, das seine NS-Vergangenheit bislang vollständig aus der Opferperspektive interpretiert hat und nun langsam anfängt, die Mitschuld einzugestehen. Wenn man sieht, wie Waldheim sich damals in Interviews und Auftritten gewunden hat, wie er weiter geleugnet und verharmlost hat, hält man kaum noch für möglich, was dann tatsächlich geschah: Er wurde zum Bundespräsidenten gewählt. Seine Amtszeit verbrachte er dann aber in weitgehender internationaler Isolation, ein zweites Mal trat er nicht an. Beckermanns Film ist ein faszinierender, detaillierter, erschreckender Rückblick auf eine noch gar nicht so lange vergangene Vergangenheit. 17.02 19:00 Uhr Delphi Filmpalast 18.02. 13:45 Uhr CineStar 8 20.02. 12:30 Uhr Kino Arsenal 1 24.02. 14:00 Uhr Akademie der Künste

Bild: © Sophie Dulac Productions

Premières solitudes (Claire Simon; Forum)

Wo komme ich her? Warum bin ich nicht glücklich? Und wo will ich einmal hin? Die großen Fragen des Lebens beschäftigen in diesem verblüffenden Dokumentarfilm einige Elftklässler aus einem Pariser Vorort. Wie die Filmemacherin Claire Simon die 17-Jährigen dazu gebracht hat, so offen über Intimes zu reden, ist ein kleines Wunder. Meist zu zweit oder zu dritt sitzen die Schülerinnen und Schüler zusammen und befragen einander. Das wirkt trotz der Anwesenheit der Kamera ungemein natürlich. Sie sprechen über Väter, die nie da sind, die erste Liebe, zaghafte Wünsche für die Zukunft und immer wieder über das Gefühl des Alleinseins. Mal zart und naiv, mal überraschend abgeklärt. 17.02. 19:15 Uhr CineStar 8 18.02. 12:45 Uhr Zoo Palast 2 19.02. 16:15 Uhr Delphi Filmpalast 20.02. 20:00 Uhr Cubix 9 25.02. 12:30 Uhr Kino Arsenal 1

Sendung: Abendschau, 16.02.2018, 19.30 Uhr