"Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf", besagt ein nigerianisches Sprichwort. Der Kenianer Likarion Wainaina zeigt in seinem Film nun: Auch um ein schwer krankes Kind aus dem Leben zu verabschieden, braucht es ein ganzes Dorf. Die kleine Jo in "Supa Modo" hat nur noch zwei Monate zu leben. Ihre Mutter nimmt sie mit nach Hause. Aus diesem traurigen Setting macht Wainainia einen warmen, witzigen Kinderfilm, produziert von Jury-Präsident Tom Tykwer. Jo ist Superhelden-Fan – und das ganze Dorf legt sich ins Zeug, um ihr ihren letzten Wunsch zu erfüllen: einen Action-Film mit ihr in der Rolle der Superheldin zu drehen. Rasant, liebevoll - und natürlich auch traurig, aber dabei nie kitschig oder deprimierend.

Jimmy Barka (der eigentlich Janko heißt) stromert rastlos durch die Welt. Er glaubt an das Leben, an die Frauen - und an sich selbst. Jimmy ist überzeugt davon, ein guter Sänger zu sein - und lässt sich von diesem Glauben nicht abbringen. Nicht vom Publikum eines Gesangswettbewerbs, das ihn von der Bühne buht, nicht von einer Sängerin, die ihn nach dem Schäferstündchen für sein schiefes Gekrächze auslacht. Das Forum zeigt diesen Klassiker des jugoslawischen Kinos von 1967 in einer restaurierten Fassung. Er atmet genau wie Jimmy einen auch aus heutiger Sicht noch frisch wirkenden Freiheitsdrang, eine Wildheit. Zugleich ist er aber auch tief in seiner Zeit verankert: Regisseur Pavlović zeigt ärmliche Vororte von Belgrad, Militärparaden und Volksfeste, der Film ist getrieben von, jugoslawischen Schlagern, englischem Beat - und traditionellen Polka-Kapellen.

Eine Frau (Kim Minhee) sitzt im Café und beobachtet die anderen Gäste. Vor allem belauscht sie ihre Gespräche. Sie tippt in ihren Laptop, was die anderen sich erzählen und kommentiert die zumeist traurigen Geschichten wie eine allwissende Romanerzählerin. Oder entstehen diese vermeintlich abgelauschten Gespräche, vielleicht sogar die Gäste selbst, erst in ihrem Schreiben? Hong Sangsoo ist der koreanische Meister der doppelbödigen Beziehungs- und Gesellschaftskomödie. Schauspielerin Kim Minhee gewann 2017 den Silbernen Bären als beste Schauspielerin in seinem Film "On the Beach at Night Alone". Sein aktueller Film "Grass", der nun im Forum läuft, ist ein kleiner, aber nur auf den ersten Blick simpler Film. Hong verwebt mit leichter Hand die Dialogszenen und Gesprächsthemen und wirft im Vorbeigehen zentrale Fragen nach Autorenschaft und Verlust. Dazu gibt es dieses Mal etwas weniger von dem koreanischen Schnaps Soju als sonst in seinen Filmen, aber reichlich Kaffee.

16.02. 21:30 Uhr Delphi Filmpalast

17.02. 22:00 Uhr CineStar 8

18.02. 20:00 Uhr Cubix 9

25.02. 12:00 Uhr CineStar 8