Am Anfang ist da ein Messer. Eine Mutter läuft damit langsam nachts durchs Haus, auf der Suche nach ihrer Tochter. Irgendetwas stimmt hier nicht, aber was? Die Tochter, Carolyn, ist derweil unterwegs mit einem Jungen, mit dem Auto sind sie raus aus ihrer amerikanischen Kleinstadt an den See gefahren. Er bedrängt sie, sie wehrt sich, dann verschwimmen die Realitäten. Am nächsten Tag wird Carolyn vermisst.

Jennifer Reeders "Knives and Skin" (Generation 14plus) erzählt, wie Carolyns Umfeld mit ihrem Verschwinden umgeht: ihre Mutter, ihre drei besten Freundinnen, der Junge, mit dem sie am See war, der Sheriff - und die jeweiligen Familien. Nach und nach werden Verbandlungen und Geheimnisse offenbar. Reeder erlaubt es sich aber auch, einige filmische Rätsel einfach - im wahrsten Wortsinn - leuchten zu lassen, ohne sie mit zu eindeutigen Erklärungen zu zerstören.