Das eigentlich Bemerkenswerte an Shanis Film ist weder sein Thema noch sein am Ende doch ziemlich vorhersehbarer, trauriger Plot. Vielmehr lebt "Chained" davon, wie Shani mit seinen Laiendarstellern vielschichtige Figuren gestaltet hat. Wochenlang hat er sie immer wieder in ihren Rollen leben lassen, bevor es ans Drehen ging. Das zahlt sich aus: Vor allem Eran Naim in der Rolle des Rashi hat mit seiner massigen Erscheinung eine erstaunliche Leinwandpräsenz. Er stattet die Figur mit einer kurzen Lunte, emotionaler Unsicherheit, großer Liebenswürdigkeit und gleichzeitig vielschichtiger Ambivalenz aus.

Eine weniger tragische Liebesgeschichte erzählt Peter Parlow in "The Plagiarists" (Forum). Ein Paar aus Philadelphia strandet an einem Winterabend in einem kleinen Ort, weil das Auto schlapp macht. Tyler scherzt, Anna würde gern auch mal ernsthafter reden. Etwas Unausgesprochenes schwebt zwischen diesem so eingespielten Paar. Beide sind Künstler. Er will Filme machen, hat es über ein paar Hilfsjobs hinaus nicht geschafft - und reagiert abwehrend, wenn Anna ihn einen Filmemacher nennt. Sie dagegen hat gerade ihren ersten Roman geschrieben, der allerdings noch eine unsichere Zukunft hat.

Ein älterer Mann lädt das gestrandete Paar über Nacht zu sich ein. Sie trinken und reden, über Film und Roman, über Gott und die Welt. Alle drei verstehen sich gut, auch wenn immer wieder Irritationen auftauchen, vor allem zwischen Anna und Tyler. Ein paar Monate später sind sie wieder in der Gegend unterwegs - und sie hat einen Verdacht: Hat der ältere Mann damals etwa aus einem Roman zitiert und sie glauben lassen, die klugen Gedanken wären seine gewesen? Und ist das schlimm oder nicht?

Parlow hat einen nur auf den ersten Blick einfachen Film gemacht. Formal ist "The Plagiarists" geschickt gebaut: Der Film besteht aus drei Akten, deren Zusammenhang nicht gleich klar ist und die doch nur zusammen das ganze Bild ergeben. In diesen verknüpft er unaufdringlich ganz konkrete Fragen nach der Verantwortung gegenüber Kunstwerken mit abstrakteren nach den Unterschieden zwischen Film und Literatur - und spiegelt Letzteres in einer Paarbeziehung, die an einem kritischen Punkt angelangt ist. Ein tiefgründiger, kluger und dabei sehr leichtfüßiger Film.

