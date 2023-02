Interview | Berlinale-Favoriten - "Die Stars waren da, aber der Glamour ist nicht übergesprungen"

Sa 25.02.23 | 10:08 Uhr

Bild: rbb

25.02.23 | 10:08 Uhr

Am Samstagabend werden die Bären der 73. Berlinale verliehen. Unsere Filmkritiker:innen Anna Wollner und Fabian Wallmeier erzählen im Interview, wer ihre Favoriten sind und wie sie die erste Berlinale ohne Corona-Einschränkungen erlebt haben.

Wenn ihr Jury-Präsident:in wärt, welchen Film würdet ihr persönlich mit dem Goldenen Bären auszeichnen?



Anna: Ich würde jetzt nur zwei Filme nehmen, den anderen beiden traue ich tatsächlich auch einen Bären zu. Der erste Film ist "Past Lives". Das ist kein klassischer Bären-Gewinner, aber ich habe mich einfach sonntagmorgens sehr wohl fühlt in diesem Film – es ist eine koreanisch-amerikanische Liebesgeschichte über 24 Jahre, die eben keine reine Liebesgeschichte ist, sondern eine sehr intime Verhandlung darüber, was Heimat ist und was Heimatlosigkeit mit einem macht. Das wäre meine lobende Erwähnung.



Ein Film, dem ich sofort alle Bären geben würde, ist "Suzume", ein Film wie ein Tsunami – eine filmische Metapher über Trauma und Verlustbewältigung. Es ist aber auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Es ist ganz viel Fantasy drin, der Film ist so vollgepackt mit japanischer Mythologie und japanischer Geschichte, dass ich beim ersten Mal gucken, bei weitem nicht alles verstanden habe. Trotzdem ein Film, der fast perfekt war.

Fabian: Die finde ich beide auch gut. Vor allem "Suzume" fand ich auch ganz fantastisch. Den Goldenen Bären würde ich aber Christian Petzold geben, denn der macht in seinem neuen Film "Roter Himmel" etwas, was ich von ihm überhaupt nicht erwartet habe: eine leichte Sommerkomödie. Der Film folgt einem eigentlich ziemlich unsympathischen Typen mit Schreibblockade durch seinen Schlechte-Laune-Trip an der Ostsee. Trotzdem gewinnt "Roter Himmel" eine wunderbare Leichtigkeit - und gewinnt natürlich im weiteren Verlauf noch an Tragik und Tiefe. Ich bin echt geflasht aus dem Kino rausgegangen.



Glanz, Glamour, Missionen und Proteste auf der Berlinale

Bild: dpa/Jens Kalaene Er wird so richtig gefeiert: Regisseur Steven Spielberg wird von U2-Sänger Bono mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet.

Bild: dpa-Bildfunk/Jens Kalaene Auch ein häufiger Gast auf der Berlinale: Der Regisseur Christian Petzold. Mit "Roter Himmel" bringt er nach "Undine" den zweiten Teil einer Triologie in den Wettbewerb.



Bild: dpa-Bildfunk/Jens Kalaene Hauptdarstellerin ist, wie in "Undine" auch, Paula Beer.



Bild: dpa/Philipp Znidar In "20.000 Species of Bees" sucht ein Mädchen, gespielt von Sofía Otero, in einem Sommerurlaub im Baskenland nach einem für sie selbst passenden Namen. Regisseurin und Drehbuchautorin Estibaliz Urresola Solaguren (Mitte) hat ein sonniges, einfühlsames Werk über die Identitätssuche eines Mädchens geschaffen.



Bild: dpa/Invision/Joel C Ryan Regisseur Philippe Garell ist mit seinen drei Kindern Esther, Louis und Lena Garell auf dem roten Teppich zu sehen. In "Le Grand Chariot" spielen sie drei Geschwister einer Puppenspielerfamilie.

Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Bevor sie ihren Film "Music" präsentieren, solidarisieren sich Schauspieler Argyris Xafis (r) und andere Castmitglieder mit Protesten gegen ein geplantes Präsidialdekret in Griechenland.

Bild: dpa/Gerald Matzka "Music" führt uns von den Bergen und Stränden Griechenlands bis an die Seen um Berlin, von irgendwann in den 1980er-Jahren bis ins Heute.

Bild: Imago Images/Frederic Kern Oscar-Preisträgerin Helen Mirren kommt auf der Berlinale zur Vorstellung ihres neuen Films "Golda". Darin spielt sie die israelische Politikerin Golda Meir.

Bild: Imago Images Willem Dafoe spielt in "Inside" einen Kunstdieb, der es auf fünf Gemälde von Egon Schiele abgesehen hat. Nur kommt er aus dem Penthouse, in das er einbricht, nicht mehr heraus.



Bild: Imago Images/Frederic Kern John Malkovich und Geraldine Chaplin präsentieren den Film "Seneca – On the Creation of Earthquakes" im Grand Hyatt. Der Film spielt im Jahre 65 n. Chr. in Rom unter Kaiser Nero. Er läuft in der Sektion Berlinale Special Gala.

Bild: dpa/M. Skolimowska Schauspieler Franz Rogowski und US-Regisseur Ira Sachs kommen fröhlich zum Photocall des Beziehungsdramas "Passages". Der Film zeigt die sich immer wieder verändernden Machtverhältnisse einer Dreierbeziehung. Er läuft im Berlinale Panorama.

Bild: dpa/Monika Skolimowska Gut gelaunt kommen Regisseurin Lila Aviles (Mitte) und die Schauspielerinnen Teresita Sanchez, Naima Senties und Montserrat Maranon zum Photocall. "Tótem" erzählt von einem Ritual: Der Maler und junge Vater Tona hat Geburtstag, und da es wohl sein letzter ist, wird zugleich Abschied gefeiert.



Bild: dpa/Gerald Matzka Franz Rogowski, European Shooting Star 2018, steht gut gelaunt zwischen seinen Schauspielerkolleg:innen Morr Ndiaye und Laetitia Ky. Rogowski spielt in "Disco Boy" einen jungen Belarussen, der sich, um die französische Staatsbürgerschaft zu erhalten, der französischen Fremdenlegion anschliesst. Im Nigerdelta hat sein Handeln fatale Auswirkungen auf Guerillakämpfer Jomo und seiner Schwester.

Bild: dpa/Jens Kalaene Und da sind sie! Die U2-Musiker Adam Clayton und Bono mit Produzent und Schauspieler Matt Damon. Sie haben den Film "Kiss the Future" im Gepäck.



Bild: Bill S. Carter / Not Us Ltd "Kiss the Future" erzählt unter anderem von einem Konzert der weltberühmten Rockband U2 nach dem Krieg in Sarajevo vor 45.000 einheimischen Besuchern.



Bild: Imago Images/Nicole Kubelka Ein großer Stab an Schauspielerinnen – Rosabell Laurenti Sellers, Franziska Weisz, Cecile de France und Leonie Benesch, europäischer Shooting Star 2023 – …



Bild: Imago Images/Clemens Niehaus …und Schauspielern – Joshua Odjick, Alexander Karim, Klaas Heufer-Umlauf und Oliver Masucci – präsentiert die ambitionierte Mystery-Serie "Der Schwarm". Frank Schätzings 2004 veröffentlichter Bestseller "Der Schwarm" erzählt von mysteriösen Ereignissen auf allen fünf Kontinenten, mit denen sich die Natur vermeintlich am Menschen rächt.



Bild: dpa-Bildfunk/Soeren Stache Sean Penn gibt sich emotional auf der Pressekonferenz zu seinem Dokumentarfilm "Superpower" über den Kriegsbeginn in der Ukraine. Das erste von mehreren Interviews mit Selenskyj führt Penn in der Nacht der Invasion. Penn ist tief betroffen von dem, was er in Kiew und auf einer Fahrt an die Grenze mit seinem Filmteam erlebt.



Bild: dpa/Soeren Stache In der Tragikomödie "Sisi und ich" von Frauke Finsterwalder wird die Beziehung von der etwas vertrottelten Hofdame Irma und der launischen Sisi verhandelt. Sandra Hüller spielt Gräfin Irma und Susanne Wolff Kaiserin Sisi.



Bild: dpa/Joel C Ryan Weltpremiere feiert auf der Berlinale der Film "Manodrome" mit Oscar-Preisträger Adrien Brody und Jesse Eisenberg. "Manodrome" geht ins Rennen um den Goldenen Bären.



Bild: dpa/Soeren Stache Ronald Zehrfeld und Vicky Krieps macht der Fototermin an der blauen Berlinalewand offenbar richtig Spaß.



Bild: dpa/Soeren Stache Vicky Krieps spielt die Hauptrolle in "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" von Regisseurin und Drehbuchautorin Margarethe von Trotta. Der Film über die emanzipierte Ingeborg Bachmann und ihre legendäre Liebesbeziehung zu Max Frisch läuft im Wettbewerb.



Bild: dpa-Bildfunk/Monika Skolimowska Der ehemalige Tennis-Profi Boris Becker wird von seinen Fans förmlich überrannt. Er ist Protagonist im Film "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker", der in der "Special Gala" gezeigt wird.



Bild: dpa/S.Stache Stars, Fans und zahlreiche Fotografen: Die große Eröffnung der Berlinale am Donnerstagabend ist zugleich die Premierenfeier des Films "She came to me" von Rebecca Miller mit Stars wie Anne Hathaway, Peter Dinklage und Marisa Tomei.

Bild: dpa/Invision Sie jubelt und wird bejubelt: Schauspielerin Anne Hathaway, Hauptfigur der Eröffnungs-Komödie der Berlinale "She came to me" erscheint in einem schwarz-transparenten Kleid zur Premiere.

Bild: dpa/G.Matzka "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage spielt im Berlinale-Eröffnungsfilm "She Came to Me" einen krisengeplagten Opernkomponisten. Hier auf dem roten Teppich gibt er sich professionell entspannt.

Bild: dpa/S.Stache Mit zerzauselten Haaren und wunderschön in einem festlich gerüschten, weißen Kleid steht Jurypräsidentin und Schauspielerin Kristen Stewart vor den Fotografen. Sie geht direkt zu ihren jungen, begeisterten Fans, um ihnen bereitwillig Autogramme zu geben.

Bild: imago-images Die Berlinale war schon immer politisch: Auf dem roten Teppich halten mehrere Frauen, darunter die Schauspielerin Jasmin Tabatabai (ganz rechts), ein weißes Banner mit dem Spruch "Woman Life Freedom" hoch - Zeichen der Solidarität mit der Situation der Frauen im Iran.

Bild: imago images Den roten Teppich als politische Bühne nutzt auch eine Klima-Aktivistin, die sich mit anderen Protestierenden eben dort festgeklebt hat, um den Stopp des fossilen Abbaus einzufordern.

Bild: dpa/M.Skolimowska Gutgelaunt: Komödiantin und Schauspielerin Meltem Kaptan wurde letztes Jahr für ihre Rolle als Rabiye Kurnaz in Andreas Dresens Film "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" bei der Berlinale mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet.

Bild: imago images Wie schön! Auch Folk-Legende und Bürgerrechtlerin Joan Baez ist zur Berlinale gekommen. Auf dem Festival läuft "I Am Noise", eine Verfilmung des ereignisreichen Lebens der 80-Jährigen.

Bild: imago images European Shooting Star der Berlinale Leonie Benesch posiert freundlich vertraut mit Kollegin Aylin Tezel. Auch ihre Outfits strahlen um die Wette.

Bild: dpa/M.Skolimowska Bundeskulturministerin Claudia Roth thematisierte in ihrer Rede neben dem russischen Angriffskrieg auch die Erdbebenopfer und die Situation der Frauen im Iran und Afghanistan.

Bild: dpa/M.Skolimowska Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht über eine Video-Live-Schaltung zu den Gästen der Berlinale-Gala. Dabei unterstreicht er die Bedeutung von Kultur und dem Kino, die sich in der gegenwärtig politischen Situation positionieren müssen. Das Publikum reagiert mit Standing Ovations.



Sendung: Berliner Abendschau, 19.02.2023, 19:30 Uhr | Zum Artikel | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



































































Aber was glaubt ihr, welcher Film wird es tatsächlich schaffen? Wer holt den Goldenen Bären nach Hause?



Anna: Kommen wir zu den zwei anderen Filmen, bei denen ich mir tatsächlich einen realistischen Bärengewinn vorstellen kann. Einmal "Roter Himmel" von Christian Petzold und ich bin sehr froh, dass ich mit Fabian endlich mal übereinstimme, was das deutsche Kino angeht. Ich glaube, wir können uns nachher noch ein bisschen streiten.



Wenn man bedenkt, dass Kirsten Stewart Jury-Präsidentin ist, könnte der spanische Film "20.000 Species of Bees" den Goldenen Bären gewinnen, der Debütfilm der jungen Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren. Es ist ein Film über ein Trans-Kind, erzählt aus der kindlichen Perspektive und ein ganz sensibler Umgang mit dem Thema Trans. Ein Kind auf der Suche nach sich selbst, der eigenen Identität, das weder auf Namen noch auf Geschlecht reduziert werden möchte und sich im familiären Umfeld behaupten muss. "20.000 Species of Bees" ist für mich ein klassischer Bären-Kandidat.



Fabian: Ich glaube auch an den Goldenen Bären für "20.000 Species of Bees". Gar nicht, weil ich ihn uneingeschränkt gut finde. Filmisch finde ich ihn überhaupt nicht herausragend und er ist auch deutlich zu lang. Aber ich bin dem kleinen Mädchen sehr gerne gefolgt und finde, dass der Film ein wichtiges und auch zeitgemäßes Thema hat. Und das ist eben oft auch ein Kriterium bei der Bärenvergabe. Da gewinnen meist nicht die ästhetisch radikalen Filme, sondern die, auf die man sich so auch einigen kann, weil sie gut gemacht sind und ein wichtiges Thema haben.



Ihr seid euch in diesem Jahr sehr einig und beieinander. Kommen wir zur nächsten großen Kategorie, die beste darstellerische Leistung in einer Hauptrolle. Wer ist euer/eure Favorit:in?



Fabian: Wenn die Berlinale Kinder mit dem Darstellungspreis auszeichnen würde, hätte ich Sofía Otero aus "20,000 Species of Bees" auf meinem Zettel. Aber auch das genauso tolle Mädchen aus "Totém". Weil ich aber nicht glaube, dass die Berlinale ein Kind mit der großen Bürde eines so großen Preises belasten will, kann ich mir Mwajemi Hussein aus "The Survival of Kindness" vorstellen. Der australische Film handelt von einer im Abspann nur "Black Woman" genannten Frau, die sich zu Beginn erst mal aus einem Käfig mitten in der Wüste befreien muss. Ihr Leidensweg in dieser brutalen Dystopie ist damit noch lange nicht zu Ende. Und Hussein muss den Film fast ohne Worte schultern. Das macht sie unglaublich gut.



Greta Lee in dem von Anna schon gelobten Film "Past Lives" kann ich mir auch sehr gut als Preisträgerin vorstellen. Ich habe ihr unheimlich gern zugeschaut. Sie hat einen verqueren Witz in diese Rolle reingebracht und trägt den Film auch auf einer emotionalen Ebene.



Und um nochmal auf Christian Petzold zurückzukommen: Ich fand Thomas Schubert in der Hauptrolle in "Roter Himmel" sensationell, er wäre auch ein würdiger Preisträger.



Anna: Ich habe tatsächlich auch Sofía Otero aus "20.000 Species of Bees" auch in Klammern, weil sie einfach noch zu jung ist mit ihren acht oder neun Jahren. Für mich war es relativ schwierig in diesem Jahr, mich bei den Darsteller:innen festzulegen.



Ein roter Faden im Wettbewerb war für mich toxische Männlichkeit. Da gab es sehr viele Filme, die das in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen haben. Jesse Eisenberg vollkommen überzogen in "Manodrome", Franz Rogowski in "Disco Boy", Thomas Schubert eigentlich der Gegenentwurf zur toxischen Männlichkeit, nämlich der lethargischen Männlichkeit und für mich definitiv ein Bären-Kandidat. Wenn die Jury unsere Liebe zu "Roter Himmel" teilt.

Fünf Filme aus Deutschland waren sehr präsent im Wettbewerb. Verdientermaßen? Oder gab es einen Film, den ihr als unterirdisch empfunden habt?



Anna: Ich will mit Emily Atef anfangen und der Romanverfilmung "Irgendwann werden uns alles erzählen", mit der ich ein großes Problem hatte, vor allem der Inszenierung der toxischen Männlichkeit. Die Sexszenen, die sie inszeniert hat zwischen Felix Kramer und Marlene Burow, waren für mich Vergewaltigungsszenen, die ich 2023 so nicht mehr sehen brauche und es lieber mit Maria Schrader halte, die sagt, warum soll ich Vergewaltigungen inszenieren? Davon haben wir schon genug gehabt.



Margarethe von Trotta – auch mit toxischer Männlichkeit zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch, ein absolut behäbiges Altherren-Kino. Und das waren meine milden Urteile über den deutschen Film.



Ich hätte gerne einen Film aus dem Panorama in den Wettbewerb gehoben, und zwar "Das Lehrerzimmer" mit Leonie Benesch, der auch brilliert hätte im Wettbewerb. Und jetzt kommt der Streitpunkt. Ich weiß, dass Fabian "Music" sehr loben wird. Da sind wir schon immer unterschiedlicher Meinung. Im Film "Music" gibt es für mich überhaupt keine Bilder, keine Vision. Dieser fragmentarische Ödipuskomplex ist kein Kino, sondern Folter gewesen.



Fabian: Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns bei den anderen Filmen "Ingeborg Bachmann" und "Irgendwann werden uns alles erzählen" doch so einig sind. Die fand ich nicht mal mittelmäßig. Das sind keine Filme, die in den Wettbewerb gehören. Total biederes, langweiliges Vorabendkino.



"Music" bewerte ich tatsächlich ganz anders, wie du schon vermutet hast, Anna. Angela Schanelec hat hier mal eine relativ klare Geschichte erzählt, für ihre Verhältnisse: die Lebensgeschichte eines Mannes, einer auch mythisch aufgeladenen Todesbotenfigur, von seiner Geburt irgendwo in Griechenland, bis ins heutige Berlin, wo er ein gefeierter Sänger ist. Und wie sie mit der Musik arbeitet, die einerseits das Ganze spiegelt, aber auch kommentiert, das fand ich wirklich brillant und würde mich auch über einen Bären für Angela Schanelec freuen.



Und den fünften deutschen Film, "Bis ans Ende der Nacht" von Christoph Hochhäusler, fand ich auch ganz schön. Es ist ein Krimi und gleichzeitig eine Liebesgeschichte zwischen einer trans Frau und einem schwulen Polizisten. Als Bärenkandidat würde ich ihn aber nicht sehen.

Wie war die Atmosphäre bei diesem ersten Präsenzfestival ohne Maske nach den Pandemiejahren? Wie war die Stimmung auf dem roten Teppich und bei den Besuchern?



Anna: Letztes Jahr haben wir es ein bisschen als Geister-Festspiele abgetan, am Potsdamer Platz war nichts los. Und auch dieses Jahr kam dort keine richtige Festivalstimmung auf - riesige Baustellen, Löcher im Boden, die am Tag davor noch nicht da waren und die fehlenden Spielorte am Potsdamer Platz sorgten für weniger normales Publikum als früher. Die Glamour-Atmosphäre hat einfach gefehlt. Jeder musste schnell woanders hin, und so kam auch bei den Pressevorführungen keine Stimmung auf. Am Zoo-Palast zur Preisverleihung der Serien kam dann doch mal Festivalstimmung auf. Alle Teams der Serien waren da, das hatte wirklich was Familiäres.



Ich fand es sehr merkwürdig, dass es außer am Berlinale Palast und am Zoo Palast keinen roten Teppich mehr gibt. Die Teams, die in einem anderen Kino Premiere haben, gehen über den Teppich am Berlinale-Palast, um danach ins Auto zu steigen und ins andere Kino zu fahren – das fand ich inszeniert, und es trägt sicherlich dazu bei, dass es sich an den anderen Orten nicht ganz nach Berlinale angefühlt hat. Die Stars waren da, aber der Glamour ist nicht übergesprungen.



Fabian: Dass der Friedrichstadtpalast nicht mehr als Spielstätte mit im Angebot ist, finde ich eine gute Nachricht. Der war als Kino eine totale Zumutung. Ob die Verti Music Hall in diesem Jahr ein guter Ersatz war, kann ich nicht beurteilen. Ich habe von anderen gehört, dass trotz der unbequemen Kongressbestuhlung zumindest Sound und Leinwand wirklich gut gewesen sein sollen. Ob so eine zugige Halle irgendwo zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße zu einer guten Festival-Stimmung beitragen: Ich weiß nicht.



In den bekannten Spielstätten habe ich das Publikum aber genauso lebendig erlebt wie sonst. Ich war häufiger im Cubix am Alex - da war die Stimmung gut und es war immer gut gefüllt.



Es war davon abgesehen aber auch die erste Pandemie-Berlinale ohne Maskenpflicht und andere Beschränkungen. Ich habe tatsächlich nur wenige Masken gesehen, dafür zeigte aber meine Corona-Warn-App jeden Tag Risikobegegnungen an. Hoffen wir mal, dass das gut gegangen ist.



Vielen Dank für das Gespräch.



Das Interview führte Sebastian Hampf, rbb|24.

Sendung: rbb24 Abendschau, 25.02.2023, 19:30 Uhr