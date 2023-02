Ein ikonisches Bild ist auch die blonde Frau in "Der weiße Hai", die an der Meeresoberfläche krault, während sich unter ihr das mit spitzen Zähnen besetzte Maul eines riesigen, weißen Hais öffnet. Oder der Seilschwingende Abenteurer Indiana Jones im Dschungel. Oder der staunende Blick, mit dem die Forscher in "Jurassic Park" die leibhaftigen Dinosaurier ins Auge fassen.

Wirklich geschafft hat man es wohl als Filmregisseur, wenn fast jedem Menschen ein paar Bilder aus den Filmen einfallen, die man gedreht hat: Da wäre der krumme Finger, den der kleine, schrumpelige Außerirdische E.T. nach oben reckt, wenn er seine ersten englischen Worte ausspricht: "Phone home", nach Hause telefonieren. Oder vielleicht eher die Silhouette des Kinderfahrrads, das ein kleiner Junge mit dem im Fahrradkorb versteckten E.T scheinbar am Mond vorbeifliegen lässt?

Geboren wurde Steven Spielberg 1946 in Cincinnati, Ohio, in die orthodox jüdische Familie von Arnold Meyer Spielberg, der Elektroingenieur und Computer-Pionier war und seiner Frau, der Konzertpianistin Leah Frances. Wie er schon in der frühen Kindheit die Magie des Filmemachens für sich entdeckt hat, erzählt der Regisseur, Autor und Produzent in seinem neuesten Film "The Fablemans", der auf der Berlinale gezeigt wird. Da kann man dabei zuschauen, wie er im Kinderzimmer mit seiner Spielzeugeisenbahn Frontalzusammenstöße inszeniert, inspiriert von Cecil B. DeMilles "The Greatest Show on Earth", seinem ersten, überwältigenden Kinoerlebnis.

Später drehte er dann im Pfadfinderlager den Kurzfilm "The Last Gun", einen dreiminütigen Western, in dem zwei zwölfjährige Jungs, einer mit weißem, einer mit schwarzem Cowboyhut, das Good Guy -Bad Guy-Szenario durchspielten. Bei der Vorführung erwies sich der Film als Publikumserfolg, der ihm außerdem das Pfadfinder-Verdienstabzeichen einbrachte, den ersten von zahllosen Preisen seiner Karriere, darunter allein 140 Oscar-Nominierungen für seine Filme. Augenblicklich erkannte er seine Bestimmung. Als 16-Jähriger realisierte er den über zwei Stunden langen "Firelight", eine frühe Version seines späteren Erfolgs "Unheimliche Begegnung der dritten Art".