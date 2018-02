Rauchen, trinken und über das Schreiben reden: Das macht die Welt des Sergei Dovlatov aus. Für eine Woche im November 1971 begleitet der Film den erfolglosen Schriftsteller, der nicht publizieren darf, und erst nach Emigration und frühem Tod ein weltbekannter Autor werden wird, durch seinen Alltag in Leningrad. "Wenn du als Schriftsteller nicht im Verband bist, existierst du nicht in der Sowjetunion", spricht er zu Beginn des Films aus dem Off.

So richtig bei sich ist Dovlatov nur in den vollgequalmten Wohnungen, in denen sich Künstler treffen. Es sind Oppositionelle, die permanent mit den verheißungsvollen Namen all der russischen und vor allem internationalen Autoren um sich werfen, deren Werk sie oft nur vom Hörensagen kennen.