Und so fährt Imhoof mit seiner Kamera nach Italien und betritt ein Schiff der Marinemission "Mare Nostrum". Dort spielt der erste Teil seines Dokumentarfilms "Eldorado". Wer den Berlinale-Sieger "Fuocoammare" des Italieners Gianfranco Rosi gesehen hat, wird hier vieles bereits kennen. Die Bilder von überfüllten Booten, die von den großen Marineschiffen aufgenommen werden. Die verängstigten, übermüdeten und zum Teil kranken Körper der Flüchtlinge. Die Helfer, Soldaten, Übersetzer, Ärzte und Dolmetscher, die die Erstaufnahme in die Wege leiten - das alles hat man so oder so ähnlich im Kino oder im Fernsehen schon gesehen.

Wer war Giovanna? Mit dieser Frage beginnt für den Schweizer Regisseur und Drehbuchautor Markus Imhoof eine Reise in die eigene Vergangenheit, die ihn aber ins Herz der Gegenwart katapultiert. Giovanna war ein italienisches Mädchen, das seine Eltern während des Zweiten Weltkrieges bei sich aufnahmen. Giovanna war also ein Flüchtling. Für den kleinen Markus ein seltsamer Mensch und irgendwann aber eine Freundin und Seelenverwandte. An diese Giovanna muss Imhoof denken, wenn er im Fernsehen die Bilder der vielen Flüchtlinge sieht, die über das Mittelmeer versuchen, nach Europa zu kommen.

Doch Imhoof ist clever genug, um sachte eine zweite Ebene in den Film einzubauen. 1981 gewann er bereits einen Silbernen Bären auf der Berlinale für die Verfilmung des Alfred Häsler Romans "Das Boot ist voll". Der Film war eine wütende Vivisektion des unterschwelligen schweizerischen Rassismus während des Zweiten Weltkrieges, der sich an einer Gruppe von Flüchtlingen entlud. Auch in "Eldorado" sind noch Spurenelemente dieser Wut enthalten, aber das meiste ist einer innigen Traurigkeit gewichen. Imhoof blickt fast hilflos auf die Gegenwart, die leider viel zu häufig die Fehler der Vergangenheit wiederholt.

Imhoof berichtet seiner einstigen Freundin Giovanna im Off von seinen Erlebnissen. So entsteht ein essayistisches Zwiegespräch, das behutsam interessante Assoziationsketten formt. Imhoof begibt sich in sogenannte Arbeitsghettos der italienischen Mafia, in denen Flüchtlinge unter schlimmsten Umständen Tomaten pflanzen, die dann mit vielen EU-Subventionen in Afrika an jene verkauft werden, die die Flüchtlinge zurückgelassen haben. Es ist ein perverser Kreislauf, der dort auf den Rücken der Ärmsten ausgetragen wird. Spannend ist der Film auch, wenn er später die Willkommenskultur der Schweiz hinterfragt. Einem Land, in dem an Pflegerobotern gearbeitet wird anstatt die Geflüchteten anzulernen. Ein schauderhaftes Bild. Wieder ist die Schweiz ablehnend, sagt Nein wo sie Ja sagen sollte. Auch Giovanna hörte einst ein Nein von den Schweizer Behörden. Wie "Eldorado" ihre erschütternde Geschichte zu Ende erzählt, gehört sicherlich zu den traurigsten Augenblicken dieses Festivals.