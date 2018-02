Franz Rogowski und Sandra Hüller kommen sich in den Gängen eines Großmarktes nahe - ein anrührender, gut gespielter Film am letzten Berlinale-Tag. Regisseur Thomas Stuber hätte nur seinen Bildern ruhig stärker vertrauen können. Von Fabian Wallmeier

Auch Monikas (Sandra Hüller) Geheimnis bleibt nicht verborgen. Sie arbeitet in der Süßwaren-Abteilung, Christian hat ein Auge auf sie geworfen. In einer der schönsten Szenen des Films treffen sie sich am Kaffeeautomaten. Mit dem Becher in der Hand stehen sie vor einer Foto-Tapete mit Strandszene und hören das Rauschen des Meeres in ihren Köpfen.

Der extrem wortkarge Christian (Franz Rogowski) ist neu im Großmarkt. Der etwas ruppige, aber liebevolle Bruno (Peter Kurth) lernt ihn an, die beiden verbringen nun ihre Spätschichten miteinander. Sie sind verantwortlich für die Getränkekisten, die sie durch die Gänge fahren und in die Regale räumen. Beide Männer haben ihre Geheimnisse, die im Lauf des Films aber ans Licht kommen.

Franz Rogowski ist nach "Transit" schon zum zweiten Mal in einer Hauptrolle in einem diesjährigen Wettbewerbsfilm zu sehen. Dort wirkte der "Shooting Star" überfordert, blieb sehr blass. Hier ist er in seinem Element. Als spröder schüchterner Christian kann er sich noch stärker auf seinen körperlichen Ausdruck konzentrieren. Wenn man einfach nur beobachten kann, wie sein Körper sich anspannt, wie es still in ihm arbeitet, dann ist Rogowski in seinem Element.

Komplett verzichtbar sind Rogowskis spärlich gesäten Voice-Over-Passagen, die möglicherweise der Co-Drehbuchautor Clemens Meyer so haben wollte, auf dessen Erzählung der Film beruht. Sie fügen nichts hinzu, was der Film nicht auch in Bildern auszudrücken in der Lage wäre.