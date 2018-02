Bild: Alejandra Carvajal

Berlinale-Filmkritik | "Museo" - Mit König Pakals Totenmaske durch Mexiko

22.02.18 | 19:29 Uhr

Zwei Studenten rauben aus dem Museum in Mexiko City die uralten Heiligtümer der Maya. Der spektakuläre Coup gelingt, bringt ihnen jedoch nur Probleme. Das vielschichtige Road Movie quer durch Mexiko ist wunderbar gefilmt, schafft es aber nicht durchgängig, die Spannung zu halten. Von Ula Brunner

"Diese Geschichte ist eine Nachbildung des Originals" – diese Einblendung eröffnet den mexikanischen Wettbewerbsbeitrag. Und was sich vor über dreißig Jahren in Mexiko City ereignet hat, ist es zweifelsfrei wert, erzählt zu werden: der spektakuläre Diebstahl der über 1.400 Jahre alten Totenmaske von König Pakal und anderer mesoamerikanischer Heiligtümer an einem Heiligabend im Dezember 1985. Natürlich hält sich Regisseur Alonso Ruizpalacios nicht Eins zu Eins an die reale Geschichte, wir sind ja im Film. "Museo" interessiert sich für die Hintergründe dieses Raubs, der die mexikanische Polizei und Öffentlichkeit gleichermaßen bewegte. Denn hinter dem sorgfältig geplanten Coup steht keine professionelle Bande. Nein, der Beutezug geht auf das Konto der beiden Langzeitstudenten Juan (Gael García Bernal) und Wilson (Leonardo Ortizgris).

Verführerische Freundschaft

Ausgangssituation von "Museo" ist der Tatabend, also der 24. Dezember 1985. In Juans Familie wird gefeiert, es ist laut, man isst, redet, streitet sich. In schnellen Schnitten, mit bewegter Handkamera erforscht Alonso Ruizpalacios dieses familiäre Beziehungsgefüge: Der Vater ist enttäuscht von dem Sohn, dem ewigen Studenten. "Dummer Zwerg" nennt ihn seine Schwester – zwar mit Augenzwinkern, aber doch abschätzig. Im Gegenzug verrät Juan seinen kleinen Neffen, dass die Eltern die Geschenke bringen und nicht der Weihnachtsmann.

Der Einbruch

Ausgerechnet an diesem Abend soll der Beutezug stattfinden. Die Protesten seines besten Freundes Wilson, der eigentlich bei seinem kranken Vater bleiben will, schiebt er beiseite. Zusammen macht man sich Richtung Nationalmuseum auf und kehrt mit den Sporttaschen voller unbezahlbarer Kunstschätze zurück. Juan triumphiert: "Jetzt sind wir nicht mehr wie unsere bescheuerten Verwandten." Am nächsten Tag wird ihnen die Tragweite ihrer Tat bewusst. Die Täter seien "dunkle Exkremente des Landes" schimpft Juans Vater, als er vom Beutezug in den Nachrichten erfährt. Mit einem unguten Gefühl machen sich die beiden auf, ihre Beute zu versetzen. Eine Reise beginnt, die sie zu den Maya-Ruinen von Palenque und dann in die Luxusvilla eines englischen Kunstsammlers in Acapulco führt.

Mythische Dimension

"Museo" bewegt sich freimütig durch die verschiedenen Genres und Erzählstile, ein experimentierfreudiger Mix aus Thriller und Roadmovie, mal mit dokumentarischer Handkamera, mal mit raumgreifenden Totalen aus ungewöhnlichen Perspektiven gefilmt. Wunderschön fotografierte Momentaufnahmen verleihen manchen Szenerien eine mythische Tiefe. Die imposanten Ruinen der vergangen Maya-Kultur, traumhaft fragile nahe Naturaufnahmen kontrastieren mit der kühlen Präsentation der Exponate im Museum. Fragen nach den kulturellen Wurzeln und wessen Eigentum solche archäologischen Funde eigentlich sind, auf welche Weise sie in die Museen gelangen, tauchen auf. Über weite Strecken ist "Museo" ungeheuer lebendig und vielseitig. Indem Wilson zugleich als Erzähler seine Gedanken in alle Richtungen fließen lässt, entsteht eine Art Metaebene zum Geschehen. Die Betrachtungen verbinden auf unterhaltsame Weise das Private mit dem Geschichtlichen, sprechen Kulturerbe, Gründungsmythos und Identitätsthemen an: Was wissen wir über unsere Wurzeln? Warum hat Hernán Cortés das Aztekenreich erobert? Und: Wie können wir wissen, was in einem Menschen wirklich vorgeht?



Die Frage nach Juans Motivation schwebt über der Handlung. Warum will Juan diese Kultgegenstände der Maya, Mixteken und Zapoteken an sich bringen? Geht es ihm nur darum, sie meistbietend zu verkaufen, oder will er seine Familie beeindrucken? Antworten liefert "Museo" freilich nicht. Dennoch drängt sich das "Warum?" irgendwann zu stark nach vorn und nimmt der Geschichte Spannung, aber auch einen Teil ihrer Vielschichtigkeit.

Fazit: Handwerklich gelungene Aufarbeitung eines spektakulären Kunstraubs mit einigen erzählerischen Längen.

