Mani Haghighi gehört mit seinen absurden, allegorischen Werken zu den spannendsten Regisseuren des iranischen Gegenwartskinos. In "Modest Reception" etwa reist ein Paar mit Plastiktüten voll Geld durch die Gegend, und verschenkt es an alle, die sich ihren Regeln beugen. Nun also diese schrille Komödie über einen Teheraner Filmemacher. "Khook" verschmilzt Hyperrealismus, Groteske und Alltagsszenen zu einem bizarren Plot, und kommt dabei manchmal so sorglos daher, als gäbe es in diesem Land keine Sittenwächter: Hier können Männer sogar in knallroten Kleidern auf einer Luxusparty Champagner schlürfen. Hinter den Kulissen sind die Frauen die eigentlichen Strippenzieher: mit Kopftuch und Smartphone regeln sie Geschäft und Privatleben – zur Not auch mit der Waffe.